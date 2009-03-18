Tempo24'ün haberini gazeteler hangi başlıklarla duyurdu?

www.tempo24.com.tr’de yayımlanan ve Mustafa Balbay’a atfedilen ‘günlükler’, Türkiye gündemini oluşturdu. Peki, hangi gazete, bu haberi hangi başlıkla okuyucusuna duyurdu? İşte o başlıklar.
Sabah
Darbe günlükleri-2
Radikal
Baybay’ın günlükleri: Bu notlarda da Atasagun var
Taraf
Tolon ihtilale hazırlanıyor
Milliyet
Org. Hilmi Özkök ve Org. Yaşar Büyükanıt: Mahkeme davet ederse gideriz.
Zaman
Darbe günlükleri birbiriyle örtüşüyor
Vatan
Öldürülmeseydi ne yazacaktı?
Vakit:
Arınç haklıymış
Evrensel
Gazetecilerle darbe toplantısı
Star
27 Mayıs gibi kanlı olur: Balbay notlarında kan donduran darbe itirafları