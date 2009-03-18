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Gündem

Tempo24'ün haberini gazeteler hangi başlıklarla duyurdu?

www.tempo24.com.tr’de yayımlanan ‘günlükler’i hangi gazete, hangi başlıkla okuyucusuna duyurdu? İşte o başlıklar.

18 Mart 2009 02:00

www.tempo24.com.tr’de yayımlanan ve Mustafa Balbay’a atfedilen ‘günlükler’, Türkiye gündemini oluşturdu. Peki, hangi gazete, bu haberi hangi başlıkla okuyucusuna duyurdu? İşte o başlıklar.


Sabah

Darbe günlükleri-2

Radikal

Baybay’ın günlükleri: Bu notlarda da Atasagun var

Taraf

Tolon ihtilale hazırlanıyor

Milliyet

Org. Hilmi Özkök ve Org. Yaşar Büyükanıt: Mahkeme davet ederse gideriz.

Zaman

Darbe günlükleri birbiriyle örtüşüyor

Vatan

Öldürülmeseydi ne yazacaktı?

Vakit:

Arınç haklıymış

Evrensel

Gazetecilerle darbe toplantısı

Star

27 Mayıs gibi kanlı olur: Balbay notlarında kan donduran darbe itirafları

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