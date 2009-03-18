Tempo24'ün haberini gazeteler hangi başlıklarla duyurdu?

www.tempo24.com.tr’de yayımlanan ve Mustafa Balbay’a atfedilen ‘günlükler’, Türkiye gündemini oluşturdu. Peki, hangi gazete, bu haberi hangi başlıkla okuyucusuna duyurdu? İşte o başlıklar.





Sabah



Darbe günlükleri-2



Radikal



Baybay’ın günlükleri: Bu notlarda da Atasagun var



Taraf



Tolon ihtilale hazırlanıyor



Milliyet



Org. Hilmi Özkök ve Org. Yaşar Büyükanıt: Mahkeme davet ederse gideriz.



Zaman



Darbe günlükleri birbiriyle örtüşüyor



Vatan



Öldürülmeseydi ne yazacaktı?



Vakit:



Arınç haklıymış



Evrensel



Gazetecilerle darbe toplantısı



Star



27 Mayıs gibi kanlı olur: Balbay notlarında kan donduran darbe itirafları



