Tempo24’e ‘Balbay günlüğü’ davası

Mustafa Balbay’a atfedilen ve 2. Ergenekon iddianamesinde de yer verilen günlükleri yayımladığı gerekçesiyle Tempo24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a dava açıldı.



Tempo24



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a atfedilen ve ikinci Ergenekon iddianamesinde de yer verilen günlükleri yayımladığı gerekçesiyle, Tempo24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Akın, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali” ile suçlanıyor.



İddianamede, işlendiği öne sürülen suçlara ilişkin TCK’nın ilgili maddeleri şöyle sıralanıyor: Madde 258/1-3-4, Madde 288, Madde 136/1, Madde 137/1-b, Madde 43/1 ve Madde 53.



Doğan Akın, mahkeme sonunda suçlu bulunursa 4 yıl 3 ay ile 21,5 yıl arasında hapis cezası alabilecek.



Ceza alırsa artırılacak



İddianamede TCK’nın “bileşik suç” kavramını düzenleyen 43/1 maddesine de atıfta bulunularak, Akın’ın “aynı suçu birkaç kere işlediği” iddiasıyla cezasının dörtte birden dörtte üçe kadar artırılması istendi.



Seçme ve seçilme hakkına askı



Savcılık iddianamede, “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”yı düzenleyen TCK’nın 53. maddesine uyarınca da talepte bulundu. Buna göre Doğan Akın suçlu bulunursa ceza aldığı süre boyunca kamu görevlerinde bulunamayacak, seçme ve seçilme gibi haklardan yoksun bırakılacak.



‘Darbe planlayıcısı olarak teşhir edildiler’



İddianamede,



Tempo24 yayınıyla günlükte adı geçen bazı isimlerin “darbe planlayıcısı” olarak teşhir edildiği öne sürülen iddianamenin bu bölümünde şöyle dendi:



“Günlüklerin yayımlanması sırasında, Ergenekon davası kapsamında yargılanan değişik isimlere ait yorum ve görüşlere yer verilerek emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un birlikte hükümeti devirme yönünde aşamalı olarak askeri darbe planladıkları iddialarına yer verildiği… Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan günlüğün sahibi olarak gösterilen Mustafa Balbay ile darbe yapacakları ileri sürülen ve aynı Ergenekon soruşturması kapsamında yargılanan bazı emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu subayların ve soruşturmayla alakası belirlenemeyen bazı isimler açıklanmak suretiyle bunların darbe planlayıcısı olarak kamuoyuna teşhir edildikleri, bazıları yönünden devam eden Ergenekon soruşturması içeriği ile alakalı yayın yasağı bulunan gizli belge ve bilgilere yer verildiği, günlükte adı geçen kişilere yöneltilen isnatlarla devam eden yargılamayı ve soruşturmayı etkileme amacı güdüldüğünün görüldüğü…”



‘Ön yargılı yayın’



İddianamede, Tempo24 yayını için şu ifadeler de kullanıldı:



“Şüphelinin yayına sunduğu (…) başkasına ait verileri haksız ele geçirmek suretiyle yayınlayarak, günlükte adı geçen kişilere söz hakkı tanınmaması, tek taraflı değer yargılarıyla suçlanmalarına konu olabilecek iddiaların eleştiri sınırları dışında doğrudan ön yargılı bir yaklaşım ifade etmesi; içeriğindeki bilgilerin tamamının kişisel verilerin haksız olarak ele geçirilmesinden ibaret bulunması hasebiyle, basına tanınan hak ve özgürlüklerin hukuka aykırı kullanıldığı düşüncesinin oluştuğu…’



Cevap hakkı çağrısı yapıldı



İddianamede, ‘adı geçenlere söz hakkı tanınmadığı, eleştiri sınırlarını aşan şekilde ön yargıyla hareket edildiği” yolundaki ifadelere karşın, Tempo24 Balbay’a atfedilen günlükleri yayımladığı her gün, adı geçen herkese “cevap hakkı” için sayfalarının açık olduğunu duyurdu. Balbay’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalar ile köşesinde yayımlanan yazılar da Tempo24’te yayımlandı.



İddianamedeki suçlamaların aksine, günlüklerin yayınına ilişkin haberlerde hiçbir şekilde yorum yapılmadı, tamamen tırnak içinde alıntı yöntemi kullanılarak yayın yapılmasına özen gösterildi.



“Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle” de suçlanan Doğan Akın, bu iddiayı reddederken Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na, “Tempo24’ün günlük yayını, İstanbul Başsavcılığı’nın 2. Ergenekon iddianamesinin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra başladı. Bitmiş ve iddianameye konu olarak aleniyet kazanacak olan bir soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiş olamaz” yolunda ifade vermişti.



Doğan Akın’a açılan davaya dayanak olan günlükler, Tempo24’ün yayınından birkaç gün sonra 2. Ergenekon İddianamesi’nde yayımlanarak kamuoyuna açıklandı. İddianamede, Tempo24’ün, günlüklerin “özel hayat ve Cumhuriyet gazetesinin özel bilgileri” kapsamında görerek yayımlamadığı bölümleri de yer aldı.



