Tempo24 yazarı Köksal yeniden ATGB Başkanı

Avrupa çapında faaliyet gösteren tek Türk gazeteciler örgütü Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin (ATGB) 5'inci genel kurulu Frankfurt'ta gerçekleştirildi. Tempo24 yazarı Gürsel Köksal yeniden ATGB Başkanı seçildi.



Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına sosyal demokrat politikacı, Hessen eski Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, divan sekreterliklerine de ATGB'nin Hukuk Danışmanı Avukat Seyhan Gökkaya ve ATGB üyesi, gazeteci Mehtap Acar seçildi.



Atina'dan Londra'ya 200'ü aşkın üyesi olan ATGB'nin genel kuruluna onur üyeleri Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, gazeteci – yazar Altan Öymen, gazeteci – yazar Doğan Hızlan, G-9 Gazeteciler Platformu Sözcüsü Doç. Dr. L. Doğan Tılıç, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) Genel Başkanı Mete Atay, Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Kenan Kolat, Doğan Media International Genel Müdürü Sevda Boduroğlu'yla, ATGB'nin Fransa, Danimarka, İngiltere ve Türkiye temsilcileri Uğur Hüküm, Sadi Tekelioğlu, Mustafa Kemal Erdemol ve Güray Öz tarafından gönderilen mesajların okunmasının ardından, ATGB Başkanı Gürsel Köksal'ın sunduğu raporlar, görüşülüp onaylandı.



Daha sonra gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Gürsel Köksal (Başkan), Işın Sigel (Başkan Yardımcısı), Kemal Çalık (Sekreter), Ömer Yaprakkıran (Mali Sorumlu), Fikret Aydemir, Attila Azrak, Muharrem Özsöz. Daha önceki yönetim kurulunda görev alan Fahri Erfiliz, Mustafa Korkmaz ve İrfan Ergi de yedek üye oldular.



Genel kurulun ardından gerçekleştirilen "WDR Türkçe Yayınları 45. Yılında – Bir zamanlar Köln radyosu" başlıklı "nostaljik söyleşi"ye gazeteci-yazar Osman Okkan'la halen WDR'in Türkçe yayınlarında çalışan Murad Bayraktar, Attila Azrak ve Mehmet Canpolat katıldılar.



Halk arasında 'Köln radyosu' olarak bilinen Türkçe yayınların tarihi, Almanya'daki Türk toplumun yaşamındaki yeri ve şu andaki çalışmaları hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda, Okkan, Bayraktar, Azrak ve Canpolat, bu kurumda çalışmaya başlamalarının herbiri çok ilginç olan öykülerini anlattılar.



Dinleyicilerin de Köln radyosuyla ilginç anılarını aktardığı canlı toplantıda, uzunca bir süredir gazeteciliğin yanı sıra "Kültür Forum Türkiye Almanya" girişiminin çalışmalarını yöneten Osman Okkan, WDR Türkçe yayınlarının hem Türkiye'deki, hem de Almanya'daki gazetecilikte önemi ve ağırlığını vurguladı.



ATGB Genel Başkan Gürsel Köksal da çok başarılı ve dinamik bir genel kurul gerçekleştirildiğini belirttikten sonra, şu değerlendirmeyi yaptı:



"ATGB hem Türkiye'deki medyanın Türkiye dışındaki en güçlü platformu, hem de Avrupa'daki Türkçe yayıncılığın örgütü. Ama aynı zamanda Avrupa ülkelerindeki yayın dili Türkçe olmayan medyalarda çalışan Türkiye kökenli gazetecilerin de aktif olarak yer aldığı bir kurum. Bugünkü genel kurulda da bu durumu yansıttı. ATGB'nin Avrupa'daki Türkçe yayıncılık açısından çok önemli bir kurum olduğu görüldü. Kısa bir süre önce Almanya'daki Türk gazete yayıncılığının 40'ncı yılını kutladık. Bundan 40 yıl önce Akşam'ın Almanya baskıları Hannover'de, ondan kısa bir süre sonra da Hürriyet'in Avrupa baskıları Münih'te başlatılmıştı. 1965'ten itibaren bu gazeteler Almanya'ya uçakla getirilip dağıtılıyordu. Köln Radyosu ise 1964'te yayına başlamıştı. Bugünkü genel kurulumuzda Avrupa'daki Türkçe yayıncılığın neredeyse yarım yüzyıl gerilere dayanan iki önemli kanalının, yani günlük gazete yayıncılığı ve radyo-tv yayıncılığının birikimi aktif olarak katıldı. Son yıllarda Avrupa'da gelişen yerel yayıncılık ve Almanya dışındaki Türkçe yayıncılık adına katılım da çok canlıydı. Artık ATGB'nin Avrupa'daki Türk medya çalışanlarının meslek örgütü olma iddiasını daha kuvvetli bir biçimde dile getirebiliriz. Avrupa'da yaşayan tüm Türk medya çalışanlarını, yani sadece muhabir ve editörleri değil, bir yayın organının ortaya çıkmasına emeği geçen, kadrolu, serbest çalışan tüm arkadaşlarımızı ATGB'ye katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte örgütlü ve ilkeli gazeteciliği, böylece Türkçe'nin iletişim dili olarak geleceğini güçlendirmek üzere...“



Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) 5. Genel Kurulu'na gönderilen mesajlardan bazıları...



ATGB Onur Üyesi Gazeteci-Yazar Altan Öymen'in mesaji



Sayın Gürsel Köksal

ATGB Başkanı



Üyesi olmaktan onur duyduğum Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nin beşinci genel kurul toplantısı için, sizi ve tüm üye arkadaşlarımı kutlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım.



Birliğimizin varlığı ve faaliyetleri, Türkiye’nin Avrupa’daki yerinin öneminin en belirgin göstergesidir.



Türkiye’den Avrupa ülkelerine göç hareketinin başlangıcında, Avrupa’da çalışan insanlarımızın, sadece Türkiye hakkında değil, artık yerleşmeye başladıkları Avrupa ülkeleri hakkında da haber alabilmeleri, bilgi edinebilmeleri, ancak Türkçe yayınlarla mümkün olabiliyordu. O yayınları da, ister Avrupa ülkelerinin düzenlediği radyo yayınları olsun, ister Türkiye gazetelerinin Avrupa baskılarındaki yayınlar olsun, ancak Türk gazetecileri yapabiliyordu.



Bu, Avrupa’daki Türk gazeteciliğinin gelişmesinin itici gücü olan bir etkendi. Buna paralel olarak, Türkiye’nin de, milyonlarca insanının yaşadığı Avrupa ülkelerinden haber alma ve bilgi edinme ihtiyacı arttı. Dolayısıyla Türk gazeteleri, Avrupa’da bürolar açmaya, temsilciler, muhabirler bulundurmaya önem vermeye başladılar.



Bugün, bu iki ihtiyaç da, Avrupa’daki meslekdaşlarımızın başarılı çalışmalarıyla, büyük ölçüde karşılanıyor.



Bu çalışmaların ATGB gibi değerli bir örgütlenme zeminine sahip olması, bu alandaki gelişmeyi, muhakkak ki, daha da hızlandırmaktadır. Bu da, gerek Avrupa’da, gerek Türkiye’de teknolojik ve sosyolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni sorunların aşılmasını kolaylaştıracaktır.



Bu dilekle, genel kurula katılan arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarım.



Altan ÖYMEN

ATGB Üyesi-İstanbul



ATGB Onur Üyesi, Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan'ın mesajı



"Önemli bir iş yapıyorsunuz!"



" Yurtdışında sesimizi dünyaya duyuracak bir derneğin, örgütün bulunması, iletişim çağında düşmanlıkları dostluklara dönüştürür.



Bizim gibi bir ülke tanındığında, insanları bilindiğinde sevilir, sevilince de anlaşılır.Sizler bu işlevi yerine getiriyorsunuz. Günümüzde her ilişkinin temelinde bilgilenme yatıyor. Artık uluslararası dostluklar, siyasi temaslarla değil, gazetecilerin, sanatçıların temasıyla gerçekleşiyor .

Sivil toplum örgütleri,resmiyetin önüne geçti .



Size başarılı çalışmalar diliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız.



Doğan Hızlan



ATGB Onur Üyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın mesaji



"Basın demokrasinin vazgeçilmez ögesi olan kamuoyunu oluşturan başlıca kaynaklardan biridir. Basın özgürlüğü iki temel özgürlüğe dayanmaktadır: İlki biri belli bir konu hakkında serbestçe bilgi toplıyabilmek; diğeri tartışmalı bir konu veya olay hakkında fikrini serbestçe ifade etmek ve bu kanaati yazı, resim veya sözle dile getirebilmektir



Ülkemizde basın özgürlüğü halen ağır baskılar altındadır: Bilgi toplamayı suç sayılan durumlarda ilgili gazeteciler ne ile suçlandıkları bilmeksizin hapsedilmektedir.



Kamuoyunu aydınlatan örneğin Doğan medya gibi basın kuruluşları oransız parasal baskılar karşısında kalmaktadır. Resmî makamların iifadelerine dayanarak 70.000 yurttaşın telefonları dinlenmektedir.



Bu gelişmeler 1946'dan bu yana çok partili sağlam bir demokrasiyi geliştirmek için yaşamsal bir mücadele sürdüren Türk basınını yeniden ağır baskılar altına sokmaktadır.

Oysa saygın bir gazeteci olan Lippman'ın dediği gibi "Gazete demokrasinin incili sayılır. Bir bakıma göre herkesin her gün okuduğu bir kitaptır!"



ATGB işte bu çetin mücadeleyi üyeleri elele başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Kendilerini kutlar, demokrasimizi güçlendiren bu çetin mücadeleyi korkmaksızın devam ettirmelerini dilerim."



Prof. Dr. Nermin Abadan Unat



Doğan Media International Genel Müdürü, ATGB üyesi Sevda Boduroğlu'nun mesajı



ATGB Genel Kurulu'na

Mörfelden-Walldorf, 08.05.2009



Değerli meslektaşlarım,



Çalışmalarını başından beri yakından izlediğim, kısa bir süre önce de fiilen üyeleri arasına katıldığım Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin 5'nci Genel Kurulu'na, çok istediğim halde son anda programım değiştiği için katılamıyorum.



Gazetecilik meslek örgütleri, hem Avrupa ülkelerinde, hem de Türkiye'de köklü bir geleneğe ve uzun bir geçmişe sahipler. Binlerce üyeleri var. Ben de uzun yıllardır İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesiyim. Şimdi de ATGB ailesine katıldım. Bence ATGB, Avrupa'daki Türk gazeteciliği açısından çok önemli bir boşluğu dolduruyor ve medya çalışanlarınca desteklenip, daha yaygın, etkin ve güçlü bir meslek örgütü olarak gelişmeyi hakediyor.



ATGB'ye hem üye hem de bir medya grubu yöneticisi olarak destek veriyorum, bundan sonra da vereceğim.



ATGB'yi kuran, geliştiren ve bu günlere getiren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı bir genel kurul diliyorum.



İyi çalışmalar dileklerimle



Sevda Boduroğlu

Doğan Media International Genel Müdürü



G-9 Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilcisi L. Doğan Tılıç'ın mesajı



Sayın Gürsel Köksal,

ATGB Genel Başkanı

Frankfurt / Almanya



Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin 5. Genel Kurulu'na katılamadığım için özür diliyor, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.



Genel Kurulunuza G-9 Platformu üyesi derneklar adına başarılar diliyor, basın özgürlüğü ve gazeteciler için daha iyi çalışma koşulları sağlanması amacıyla yürüttüğümüz mücadelede bugüne kadar sürdürdüğümüz işbirliğini seçilecek yeni yönetimle de sürdürme arzumuzu iletmek istiyorum.



Genel Kurula katılan tüm meslektaşlarımı dostluk dileklerimle selamlıyorum.



Doç. Dr. L. Doğan Tılıç

G-9 Gazeteciler Platformu Dönem Sözcüsü ve AEJ YK Üyesi



G-9 Gazeteciler Platformu şu örgütlerden oluşuyor:

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilciliği

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Foto Muhabirleri Derneği (FMD)

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD)

Ekonomi Muhabirleri Derneği ( EMD)

Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV)

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen)



Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) Genel Başkanı, ATGB Kurucu Üyesi Mete Atay'ın mesajı:



Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Genel Kurulu

Divan Başkanlığı'na



ATGB ile ATÖF Genel Kurullarının aynı günlere raslamasından dolayı genel kurula katılamiyorum. Bu rastlantı aynı zamanda bizim görev ve sorumluluklarımızın da ne denli iç içe olduğunun bir göstergesi. Türkçe'nin ve Türkçe ile ilgilenen kişilerin, kesimlerin, kurumların işi son yıllarda ne kadar zorlaşıyor ve güçlesiyorsa, sorumlulukları da bir o kadar artıyor. ATGB bu anlamda Türkçe'nin en büyük kurum ve kalesidir. ATGB bizim kardeş kuruluşumuzdur.



ATGB genel kurulunun başarılı, verimli geçmesini dilerken, bugüne kadar birlikte çalıştığımız yönetim kurulu üyelerine tesekkür eder, yeni seçilecek olanlara başarılar diliyorum/ruz.

Gelecekte de ATGB ile daha yoğun fikir, eylem, dayanışma ve isbirliği içinde olmak dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum.



Mete Atay

ATÖF Genel Başkanı



Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Kenan Kolat'ın mesajı



Davet için teşekkür ederim. O tarihte aranızda olamıyorum.



Başarılı çalışmalarınızın sürmesi dileğiyle genel kurulunuzda seçilecek arkadasları şimdiden kutluyor, seçimler sonrasında biraraya gelerek ortak çalışma olanaklarını konuşmayı diliyorum.



Saygılarımla



Kenan Kolat



ATGB Fransa Temsilcisi Uğur Hüküm'ün mesajı



ATGB GENEL KURULU’NA

Sayın Arkadaşlar,

Paris – 7 Mayıs 2009



Her şeyden önce, Genel Kurulu hazırlayan ve bu toplantıya katılan tüm arkadaşları içten teşekkürler ve selamlar. Genel Kurul vesilesiyle birkaç noktayı hatırlatmak istiyorum:



1) ATGB’yi oluşturarak dışarıdan basit gibi gözüken, ama özünde son derece zor ve önemli bir işi, bir görevi gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum.

2) Örgütlülüğü sevmeyen, bunu daha ziyade alt/üst hiyerarşili bir disiplin yapısı olarak algılayan; özgürlüğün yalnızca kendi bildiği ve inandığı “mutlak” doğrularla sınırlı olduğuna inananların hızla yükseldiği bir toplumunun Avrupa’daki uzantılarıyız.

3) Birleşmek için birleşmenin ötesinde, içinden geldiğimiz ve içinde yaşadığımız toplumlara, çağımıza karşı sorumluluklarımız olduğunu kolaylıkla unutuyoruz.

4) Fransa’da yaşayan Türk ve Türkiye kökenli gazeteciler, iki elin parmak sayısıyla ölçülebilecek kadar az, etkinlik alanları ve güçleri kısıtlıdır. Yaklaşık yarım milyonluk insanımızın Fransız basın-yayın dünyasında bu denli cılız kalması üzücü ve düşündürücüdür.



İşte böyle bir bağlamda, ATGB Fransa’da örgütlenmekten çok uzaktır. Başta Almanya olmak üzere bir çok AB ülkesinde örnek bir mücadele vermektesiniz. Kısır polemikler ve “bizim tekke-lonca-takım” kaygılarından uzak çalışıldığı oranda başarı sağlanabileceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde sizlerin de desteğiyle ATGB Fransa’nın faaliyete geçeceğine inanıyorum.



Genel Kurul vesilesiyle başta Gürsel Köksal olmak üzere ATGB’yi bu noktaya getiren, bu süreçte emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürü borç biliyor ve Genel Kurul’unuza başarılar diliyorum. Hepinize kolay gele.



Saygılarımla.

Uğur Hüküm

ATGB Fransa Temsilcisi



ATGB Türkiye Temsilcisi Güray Öz'ün mesajı



Avrupa Türk Gazeteciler Birliği

Genel Kurulu’na



Değerli arkadaşlar,



Uzun süre sizinle birlikte çalışmış bir üyeniz ve meslektaşınız olarak genel kurulumuzu selamlıyorum. Aranızda olamadığım için üzgünüm.



ATGB’nin uzun ve yorucu yolculuğunu gerek üye sayısındaki artışla, gerekse çalışmalarıyla başarılı bir şekilde sürdürdüğü artık Türkiye’de de kabul edilmektedir. Meslek kuruluşları ATGB’yi yurt dışındaki kardeş kuruluş olarak görmektedirler. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası kendilerine önereceğimiz ortak faaliyetlere açık kuruluşlar olduklarını bana bildirdiler. Aynı şekilde Basın Konseyi Başkanı ile de önümüzdeki günlerde görüşüp ATGB’yi daha geniş bir şekilde tanıtma fırsatı bulabileceğim.



Türkiye’de basının durumu konusunda sizleri bilgilendirmek gibi gereksiz bir çabaya girişmeyeceğim, çünkü iyi bir durumun söz konusu olmadığını yakından biliyorsunuz.

Sizlere çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.



Genel Kurul'a katılamayacağım için kendisi ve sizler eğer uygun görürseniz, benim adıma oy kullanmak üzere ATGB Başkanı Gürsel Köksal’ı vekil olarak seçiyorum.



Selamlar, saygılar…



ATGB

Türkiye Temsilcisi

Güray Öz



ATGB Danimarka Temsilcisi Sadi Tekelioğlu'nun mesajı



Avrupa Türk Gazeteciler Birliği

Genel Kurulu'na,



Görsel ve yazılı basında çalışan her meslektaşımızın kimilerinin hergün, bazılarının haftada bir, bazılarının da ayda bir yaşadığı „deadline“ yüzünden aranızda olamıyorum.



Ulu önder Atatürk'ün sözleriyle özetleyecek olursam ATGB olarak "az zamanda çok işler başardık". Çok kısa bir zamanda üye sayımız ve yaptığımız etkinlikler, çeşitli durumlarda gosterdiğimiz tavırlarla adımızdan bahsettirmeyi başardık, varlığımızı farkettirmeye başladık.

Bu yükselen grafiğin devam edeceğine inancım sonsuzdur.



Umarım en kısa zamanda birlik üyelerimizin mesleki gelişimlerine yönelik çalışmaların altına da imza atarız diye düşünüyorum.



En önemli iş aletimiz/aracımız olan Türkçe'nin yaşaması için gösterdiği çabalarından dolayı tüm arkadaşlarımızı kutluyor, bu çabalarımızın daha örgütlü bir şekilde yürümesi için GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN ARKADAŞIMIZ GÜRSEL KÖKSAL VE YÖNETİM KURULUMUZ'A ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM.



Danimarka'da görev yapan basın emekçisi arkadaşlarımız adına hepinize güzel bir genel kurul diliyor, tüm üye arkadaşlarıma da sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum.



Sadi Tekelioğlu

SABAH gazetesi Kopenhag

Editor - HABER gazetesi Danimarka



ATGB İngiltere Temsilcisi, Britanya Türk Gazeteciler Birliği (BTGB) Başkanı Mustafa Kemal Erdemol'un mesajı



ATGB GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI’NA



Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde görev yapan gazetecilerin önemli mesleki örgütlerinden Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nin 5. Genel Kurulu’nu selamlıyoruz.



Sürdürülmesi gittikçe zorlaşan bir mesleğin üyeleri olarak, bu zorluklarla da mücadele etmek amacıyla örgütlenme başarısı gösteren tüm meslektaşlarımız için ATGB kongresinin yeni heyecanlara, atılımlara yol acacağına inanıyor, kongrenin mesleki dayanışmayı daha da geliştireceğini umuyoruz.



Gazetecilerin hem işverenleriyle hem de siyasi iktidarlarla kurdukları ilişkiler, mesleğimizin gereği olarak daima sorunlu olagelmiştir. Bu sorunların çoğu zaman çok sayıda gazetecinin işini kaybetmesine yol açtığını biliyoruz. Mesleki dayanışmanın her zamankinden daha fazla gerekli olduğu, haber alma ve aktarma hakkının ciddi bir özgürlük mücadelesini gerektirdiği günümüzde ortak hareket etmenin öneminin bilindiğini de varsayıyoruz.



ATGB, kurulduğu günden beri gazetecilerin sorunlarının dile getirilmesinde, çözüm önerileri geliştirilmesinde önemli bir platform oldu. Başta Gürsel Köksal olmak üzere emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, böyle bir platformun oluşturulmasındaki katkılarından ötürü minnet borçluyuz.

ATGB’nin, İngiltere’deki kolu olan ve adıgeçen ülkedeki gazetecilerin çok büyük bir bölümünü çatısı altında toplayan Britanya Türk Gazeteciler Birliği’nin (BTGB) Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri adına, katılamadığımız için affınızı rica ettiğimiz ve büyük bir olgunlukla gerçekleştireceğinize inandığımız genel kurulunuza başarılar diliyor, saygı, sevgi ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz.



Mustafa Kemal Erdemol

Britanya Türk Gazeteciler Birliği Başkanı