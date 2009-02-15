Tempo24 nasıl farklı olabildi?

Doğan Akın



"Geçen hafta birkaç günde 4 kilo verdim” diye başlayan (ki verdim!) bir yazının, bundan sonraki satırlar için çok daha davetkâr olacağını biliyorum! Ancak size Tempo24 hakkında anlatmam gereken şeyler var.



Tempo24, birkaç günlük testin ardından 2 Şubat Pazartesi günü Türkiye’nin en kapsamlı internet gazetesi olarak yayına başladı. Yayına geçtiğimiz ilk günden beri gelen binlerce yorum ile gönderilen mesajlardan anlıyoruz ki; meslektaşlarımız dahil kimse böyle bir site beklemiyordu.



“Gerçekten çok farklı, çok güzel bir site olmuş…”

Tamamını sizinle paylaştığımız yorumlarda ve bize gelen mesajlarda en çok karşılaştığımız ifadenin bu olduğunu söyleyebilirim.



Bütün yeni projeler aynı iddiayla yola koyulur; farklı olmak!

Peki nasıl farklı olabilirsiniz?

Hiçbir zaman yanıtı tamamlanamayacak bir soru bu.

Biz uzun ince bir yol izledik...





- Farklı bir yayına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bir endişemiz yoktu. Çünkü internet gazeteciliğine ilişkin profesyonel standartların henüz oluşmaya başladığını, Tempo24’ün bu konuda atılan köklü adımlardan birisi olacağını düşündüğümüz için yola koyulduk.



- Farklı olmanın, o güne kadar doğru yapılanları en az mevcutlar kadar iyi yapmakla başlayacağını aklımızdan çıkarmadık. Uzun hazırlık sürecinde bu konuda hiçbir tereddüt bırakmayacak ölçüde denemeler yaptık. Tempo24 yayına başladığında neredeyse herkesin “sanki yıllardır yayında olan bir site” izlenimi edinmesinin en önemli nedeni, aylarca süren bu kesintisiz denemeler oldu.



- Çok büyük bir “arazi taraması” yaptık. “Sektörde ne var, neyin eksikliği duyuluyor, biz neleri getirebiliriz” sorularına, yurtiçinde ve yurtdışında uzmanlıklarına, deneyimlerine güvendiğimiz isimlerle birlikte doğru yanıtlar aradık.



- Tasarımı, farklı algılanma ve kullanıcı açısından kolaylık için en temel etken olarak ele aldık. Sektörümüzde genellikle bir gazetenin internet versiyonu olarak planlanan, sonra yapılan eklentilerle karmaşık bir mimari yapı sergileyen örnekleri dikkatle inceledik.



- Doğan Burda CEO’su Mehmet Y. Yılmaz tarafından genel çerçevesi belirlenen Tempo24’ün tasarımı, PİNG Dijital Ajans çatısı altında arkadaşlarımız Yeşim Sürme ile Cengizhan Sürme tarafından yapıldı. Tempo24 ekibinin katılımıyla aylarca süren geliştirme çalışmalarının ardından ekranda gördüğünüz sonuca ulaştık.



- Tempo24’ün tasarımının omurgasını oluşturan sayfa mimarisi, enformasyon seli karşısında okuru sürüklenmekten kurtaran bir hiyerarşi içerir. Ekranı açtığınızda, bir bakışta Türkiye’de ve dünyada neler olduğunu size çok sade, ama çok yeterli ölçüler içinde aktarmayı vaat eden bir mimariden söz ediyoruz. Bugün hiçbir mecrada, Tempo24’teki kadar kısa süre içinde gündemi size nakledecek bir tasarım ve içerik mimarisi bulunmadığını söylersek abartmış olmayız.



Peki birkaç günde 4 kilo nasıl verilir!

Yukarıdaki sıkıcı yazıyı atlayıp sadece bu sorunun yanıtıyla ilgilenenler varsa, hiç yadırgamam. Yanıt, mesleğimiz açısından da kritik bir önem taşıyor.



Evet, bir yayının içeriğinin önemlilik, ilginçlik, renklilik bileşimi ne olmalı?

Tempo24, önemli gelişmeleri yüksek profesyonel standartlarla yansıtmak konusunda büyük bir iddia taşıyor. Ancak ilginç olmayı ve merak edilmeyi ihmal eden ve/veya beceremeyen yayınların sadece hatıralarda yaşadığını unutmamamız gerektiğini biliyoruz.



Tempo24 ekibini adamakıllı zayıflatan içerik meselesi üzerinde konuşacağız.

Türk basınını gazetecilik lisanına çekilmeyi davet ederek!





