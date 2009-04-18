Tempo24 kazandırıyor

Futbolcafe uzmanlarından Braveheart'ın Braveheart'ın Tempo24 için hazırladığı Adana Altılı kuponu tam 1.562 TL kazandırdı...



Kazanan kupon



4/5/4/4/10/12



İşte Braveheart ADANA ALTILI KUPONU



1.AYAK: 2,4,5,10

2.AYAK: 5,6

3.AYAK: 3,4,7

4.AYAK: 4,5

5.AYAK: 10

6.AYAK: HEPSİ



18-04-2009 ADANA AT YARIŞLARI



1.AYAK : Altılı ganyan oldukça zor bir yarışla başlıyor. İstikrarsız atların bir araya toplandığı bu yarışda ayırım yapılmadan BEKİRBABA (2) ,ÖKTENALP(4),AŞAR (5),MEMOŞTUMBUL (10) Kuponlara yazılmalıdır.



2..AYAK :Son yarışında start dan tereddütlü çıkmasına rağmen başarılı bir 2.lik yapan Halis Karataş idaresinde TİGRİS (5) ve Koştuğu tek kum yarışında harika bir yarış çıkaran ve Kumun kaliteli orjinine sahip tayı BİR DAHA (6) arasındaki mücadele birinciyi belirleyecektir.



3.AYAK : Grubun 3 kaliteli ismi arasında geçmesini beklediğim bu yarışta SARIKENTLİM (3) , TAYBARS (4) ve YAZBAHAR (7) birlikte değerlendirilmelidir.



4.AYAK : 2200 Metrelik uzun mesafeli bu yarışta MUNGANDAĞI (4) ve RAMAYANA (5) birlikte değerlendirilmelidir.



5.AYAK :Bu ayakta birazda riske girerek K.Tokaçoğlu ideresinde KENNDREA (10) nın çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum ve kuponlara banko olarak öneriyorum.



6.AYAK : Altılı ganyan Oldukça karışık bir yarışla son bulacak. Ben bu ayakta sürpriz aranmasından yanayım. Altılı kuponlarında HEPSİ olarak işaretlenmesinde kesinlikle fayda olacaktır.

