-TEM OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI KOCAELİ (A.A) - 17.03.2011 - Kocaeli'de TEM otoyolunun Bekirdere rampasında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapatılan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı. TEM otoyolu Bekirdere rampası mevkisinde, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazasının ardından yola dökülen mazot, Karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza yapan araçlar da trafik ekiplerince yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı. Bu arada, kazada yaralanan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.