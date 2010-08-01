-TEMMUZUN ZAM ŞAMPİYONU ŞEFTALİ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Temmuz ayında marketlerde fiyatı en çok artan ürün şeftali, fiyatı en çok düşen ürün ise sivri biber oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) gıda fiyatları ve aylık fiyat değişimlerine ilişkin açıklamasına göre, Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı yaş sebze ve meyvede yüzde 331'e ulaştı. Ürün grupları itibarıyla bu oran, yaş sebze ve meyvede yüzde 331, baklagillerde yüzde 269, pirinçte yüzde 167, kurutulmuş ürünlerde yüzde 282, hayvansal ürünlerde ise yüzde 203'lere çıktı. Temmuz ayındaki market fiyatlarına bakıldığında 5 üründe fiyat değişimi görülmezken, 10 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat artışı oldu. Kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, süt ve toz şeker fiyatlarında değişim görülmezken, havuçta yüzde 0,7, kuru kayısıda yüzde 1,3, karpuzda yüzde 6,6, domateste yüzde 8,1, salatalıkta yüzde 12,4, kavunda yüzde 14,3, patateste yüzde 15,2, patlıcanda yüzde 16,3, armutta yüzde 19,6 ve sivri biberde yüzde 26,8 fiyat düşüşleri görüldü. Buna karşılık, şeftalide yüzde 8,8, yeşil mercimekte yüzde 6,7, dana etinde yüzde 6,1, limonda yüzde 5,5, yeşil fasulyede yüzde 5, soğanda yüzde 3,2, kuru incirde yüzde 2,8, yumurtada yüzde 2,3, kuzu etinde yüzde 1,7, tavuk etinde yüzde 1,2, kırmızı mercimek ve pirinçte yüzde 1, fındıkta ve elmada yüzde 0,8 fiyat artışı oldu. -ÜRETİCİ FİYATLARI- Temmuz ayındaki üretici fiyatlarına bakıldığında ise 7 üründe fiyatlar bir ay önceki fiyatlara göre değişmezken, 13 üründe azalma, 7 üründe ise fiyat artışları oldu. Kuru fasulye, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, fındık, yumurta ve sütte fiyat değişimi görülmezken, şeftalide yüzde 17, nohutta yüzde 16,7, yeşil mercimekte yüzde 16,4, limonda yüzde 12,4, kuzu etinde yüzde 11,8, elmada yüzde 7,6 ve dana etinde yüzde 2,8 fiyat artışı yaşandı. Buna karşılık, domateste yüzde 1,2, soğanda yüzde 4,4, kırmızı mercimekte yüzde 6,1, kuru kayısıda yüzde 9,1, havuçta yüzde 10,8, salatalıkta yüzde 11,4, kavunda yüzde 12,2, armutta yüzde 14, yeşil fasulyede yüzde 20, karpuzda yüzde 20, sivri biberde yüzde 21,5, patlıcanda yüzde 31,3 ve patateste yüzde 41,4 fiyat düşüşleri görüldü. Açıklamaya göre, üretici fiyatlarında artış görülen ürünlerden limonda, yeni mahsulün henüz hasadının yapılmaması ve depolarda muhafaza edilen ürün stokunun azalmasına bağlı olarak fiyatlar artış gösterdi. Havaların yağışlı gitmesi sonucu nohutta görülen Antraknoz hastalığı nedeniyle üretimin azalmasına bağlı olarak fiyat artışı görüldü. Üreticilerde fiyatı düşen ürünlere bakıldığında domates, soğan, salatalık, kavun, armut, yeşil fasulye, karpuz, sivri biber ve patlıcanda fiyat düşüşlerinde, tarla ürünlerinin piyasaya çıkması ile birlikte hasat edilen ürün miktarının artması etkili oldu. -ÜRETİCİ FİYATLARINDA EN FAZLA DÜŞÜŞ PATATESTE- Üretici fiyatlarında en fazla düşüş görülen ürün patates oldu. Yazlık patates ekiminin fazla olması ile birlikte, bu dönem içinde piyasaya arz edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlarda düşüş görüldü. Üretici ve market fiyatları birlikte değerlendirildiğinde, yeşil fasulye, soğan ve kırmızı mercimekte üretici fiyatları düşerken, market fiyatları artış gösterdi. Fiyatı artan ürünlerden dana etinde marketlerdeki fiyat artışı üreticilerdeki fiyat artışından daha fazla oldu. Pirinç, kuru incir, fındık ve yumurtada üretici fiyatı değişmezken market fiyatları artış gösterdi. Patlıcan, havuç, patates, karpuz, kuru kayısıda market fiyatındaki düşüş, üreticilerdeki fiyat düşüşünden daha az oldu.