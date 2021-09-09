Temmuzdan bu yana tam kapanma uygulanan Yeni Güney Galler, normalleşme için yol haritasını belirledi

Avustralya'da temmuzdan bu yana tam kapanmanın uygulandığı Yeni Güney Galler, kısıtlamaların hafiflemesi için yol haritasını belirledi.

BBC'de yer alan habere göre, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti, Delta varyantı nedeniyle temmuz ayından bu yana tam kapanma önlemini uyguluyor. Eyalette yetişkinlerin yüzde 70'i iki doz aşı olduğunda kısıtlamaların hafifletilmesi öngörülüyor.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, nüfusun çoğu aşılandıktan sonra başlayacak normalleşme döneminde virüsün toplum içinde kalmasına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Berejiklian, yüzde 70 hedefine ulaşıldıktan sonra kafe, restoran, spor salonu gibi işletmelerin sınırlı kapasiteyle yeniden açılacağını, okulların da 25 Ekim'de açılacağını söyledi.

Eyalette normalleşme döneminde aşı yaptıranlar için çeşitli ayrıcalıklar olacağı belirtildi. Buna göre yalnızca iki doz aşı olanlar evlerinde beş kişiye kadar misafir ağırlayabilecek, 20 kişiye kadar açık alanda buluşma yapabilecek, araba paylaşabilecek ve eyalet içinde seyahat edebilecek.