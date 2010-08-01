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Ekonomi

TEMMUZDA İHRACAT ARTTI ALİAĞA (A.A)

01 Ağustos 2010 14:17

-TEMMUZDA İHRACAT ARTTI ALİAĞA (A.A) - 01.08.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl Temmuz ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 5,97 artışla 9 milyar 417 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM tarafından Aliağa Petkim tesislerinde düzenlenen toplantıda, Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 13,14 artışla 64 milyar 239 milyon dolara yükselirken, son 12 aydaki ihracat ise 109 milyar 596 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 382 milyon dolarla otomotiv sektörü olurken, bunu 1 milyar 377 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 90 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.

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