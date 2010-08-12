-TEMMUZDA BORSA KAZANDIRDI ANKARA (A.A) - 12.08.2010 - Finansal yatırım araçlarından İMKB 100 Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) seçilmiş finansal yatırım araçlarının Temmuz ayı itibariyle reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,07 oranlarıyla İMKB 100 Endeksi'nde gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 2,21 ve mevduat faizi yüzde 0,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, külçe altın yüzde 5,00, ABD Doları yüzde 2,22 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 2,54, mevduat faizi yüzde 1,13 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 4,69, dolar yüzde 1,91 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Finansal yatırım araçları ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın 3 ve 6 aylık, İMKB 100 Endeksi ise yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri ile yatırımcısına kazandırdı. Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,46 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,69 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde avro, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,64 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde en fazla reel getiri oranlarına göre, İMKB 100 Endeksi, külçe altın, mevduat faizi, ABD Doları ve avro olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, İMKB 100 Endeksi yüzde 40,26, külçe altın yüzde 20,02 ve mevduat faizi yüzde 1,62 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. ABD Doları yüzde 6,27 ve avro yüzde 15,03 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise İMKB 100 Endeksi yüzde 41,12, külçe altın yüzde 20,76 ve mevduat faizi yüzde 2,24 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, ABD Doları yüzde 5,70 ve avro yüzde 14,51 oranında yatırımcısını üzdü.