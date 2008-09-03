Temmuz’da 9 milyon kişi uçtu

Ocak-Temmuz döneminde ise toplam 41 milyon 505 bin 61 kişi uçakla seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 391 bin 320 olan uçuş sayısı, bu yıl aynı döneminde yüzde 6.7 artışla 417 bin 718'e çıktı. Taşınan yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 7.4 artarak 41 milyon 505 bin 61'e yükseldi. 2007 Ocak-Temmuz döneminde 38 milyon 614 bin 936 kişi hava yolunu kullanmıştı.

Havada ferahlık var

İlk yedi ayda yolcu sayısında 13 milyon 631 bin kişi ile Atatürk Havaalanı ilk sırada yer alırken, bunu 10 milyon 194 bin yolcu ile Antalya, 3 milyon 103 bin yolcu ile Adnan Menderes, 2 milyon 983 bin yolcu ile Esenboğa Havaalanı izledi. Buna göre yedi ayda toplam 41 milyon 505 bin yolcudan 29 milyon 911'i dört havalimanından taşındı.

Sefer sayısı yüzde 7.8 arttı

Temmuz ayında 3 milyon 399 bini iç hatlardan, 5 milyon 732 bini dış hatlardan olmak üzere toplam 9 milyon 132 bin yolcu havayolunu tercih etti. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artış gösterdi. Antalya Havalimanı'nda 2 milyon 966 bin, Atatürk Havalimanı'nda 2 milyon 291 bin, Adnan Menderes Havalimanı'nda 620 bin, Esenboğa Havalimanı'nda ise 570 bin kişi taşındı. Uçuş sayısı da 2007 yılına göre yüzde 7.8 artarak 82 bin 493'a yükseldi.

Uçuş trafiği ve taşınan yolcu sayısı

Uçuş sayısı Yolcu sayısı

2008 2007 Değ(%) 2008 2007 Değ.(%)

Ocak 44.915 42.603 5,4 3.770.711 3.798.663 -0,7

Şubat 42.528 39.312 8,2 3.835.016 3.562.423 7,7

Mart 49.724 46.111 8,1 4.502.454 4.032.250 11,8

Nisan 55.236 54.426 1,4 5.149.785 5.035.158 2,2

Mayıs 68.480 62.781 9,0 7.100.332 6.352.413 11,7

Haziran 74.342 69.593 6,8 8.014.330 7.437.475 7,7

Temmuz 82.493 76.494 7,8 9.132.433 8.396.554 8,7

Ocak-Tem.417.718 391.320 6,7 41.505.061 38.614.936 7,4