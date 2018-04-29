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BBC Türkçe

'Temmuz'da 620 Türk Almanya'dan sığınma talep etti'

Times gazetesi, 'Türk seçkinler Almanya'ya iltica başvurusu yapıyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Almanya'dan sığınma isteyen Türk yargı, askeriye ve medya mensuplarının sayısının arttığını yazıyor. Alman Die Welt gazetesine göre sığınma talebinde bulu

29 Nisan 2018 20:30

Times gazetesi, "Türk seçkinler Almanya'ya iltica başvurusu yapıyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlayan tutuklamalarda 'hapse girmemek için Almanya'dan sığınma isteyen Türk yargı, askeriye ve medya mensuplarının sayısının arttığını' yazıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Temmuz ayında 620 Türk Almanya'dan iltica talep etti. Haziran ayında sığınma talebinde bulunan Türklerin sayısı ise 433'tü.

Geçen yıl da, Almanya'dan sığınma isteyen Türklerin sayısı, bir önceki yılın 3 katına çıkarak 5 bin 742 olmuştu.

2017 yılının ilk 8 ayında ise 3 binden fazla Türk Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Darbe girişiminden bu yana Almanya'ya sığınma başvusunda bulunanlar arasında en az 221 diplomat ve 280 kamu personeli olduğu da belirtiliyor.

Times'ın haberine göre bu kişiler arasında, isminin şüpheli listesinde olduğunu öğrendikten sonra, insan kaçakçılarına yaklaşık 8500 euro ödeyerek Ege Denizi ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya ulaşan bir hakim de var. Alman basınına konuşan hakim, Gülen hareketi ile bağlantısının olmadığını ve darbeyi desteklemediğini iddia ediyor.

Alman Die Welt gazetesi de bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun ilticacılar arasında olduğunu yazıyor.

Times, Türkiye'nin Almanya'yı darbe destekçilerini korumakla suçladığını da hatırlatıyor.

Essen'deki Türk Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırma Merkezi'nden Caner Aver, "Almanya'ya kaçışlar beyin göçüne dönüştü" diyor. Aver Türklerin Almanya'yı tercih etmesini ise ülkede hâlihazırda 3 buçuk milyon Türkiye kökenlinin bulunmasına ve Almanya'nın diğer ülkelerden daha kucaklayıcı olmasına bağlıyor.

Almanya geçen yıl yapılan sığınma başvurularının yüzde 8'ini, bu yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların ise yüzde 23'ünü kabul etti.

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