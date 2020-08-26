Temmuzda 1200 kuruluşa yatırım teşvik belgesi verildi

Temmuz ayında 1200 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 22.46 milyar TL tutarında yatırım teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listesine göre, aynı ayda 217 kurum ve kuruluşun toplam 2.15 milyar TL yatırım tutarlı ve 7 bin 606 kişilik istihdam öngörülen teşvik belgesi de iptal edildi.

Teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 1.43 milyar dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 33 bin 174 kişilik istihdam öngörülüyor.

Temmuz ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 142 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 2.08 milyar lira, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 178 milyon dolar, istihdam sayısı ise 6,215 olarak gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabında yatırım teşviklerine ilişkin şöyle yazdı: “Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz.”