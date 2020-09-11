Temmuz'da cari açık 1.8 milyar dolar

Ödemeler dengesi Temmuz ayında 1,8 milyar dolar açık verdi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi Temmuz verilerine göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, 1,8 milyar dolar açık verilmesiyle ilgili "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.617 milyon ABD doları azalarak 288 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon ABD doları azalarak 1.853 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 2 milyar 95 milyon doları fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon ABD doları azalarak 332 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Ödemeler Dengesi Temmuz ayı Finans Hesabı verileri ise şöyle:

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 254 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon dolar değerinde net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon dolar ve 37 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi, diğer sektörler 508 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.