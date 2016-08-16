"Temmuz ayında Ruslar en çok Türkiye'yi aradı"

Rus arama motoru Yandex'in temmuz ayı verilerine göre Rusların en çok aradığı tatil bölgesi Türkiye oldu.

Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem'de yer alan habere göre Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayında arama motoru kullanıcıları tarafından 7 milyon 584 bin 662 aramada Türkiye'de tatil kelimesi arandı.

Yapılan aramalar yaptırım uygulanmayan bir önceki yıla göre bile %15,4 arttı. Aramalarda Türkiye açık ara birinci sırada yer alırken diğer aranan tatil destinasyonları ise sırası ile şöyle oldu: Yunanistan, Güney Kıbrıs, Tunus, Tayland, Abhazya, Bulgaristan, Karadağ ve İspanya.

Temmuz 2016'da Rusya'da tur kelimesi ise bir önceki ay olan Haziran'a göre 91 bin daha fazla gerçekleşti.