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Ekonomi

Temmuz ayında işsizlik oranı geçen yıla göre gerileyerek yüzde 8,4 oldu

Temmuz döneminde işgücüne katılma oranı yüzde 50,8 olarak belirlendi

15 Ekim 2012 13:32

Türkiye'de bu yılın Temmuz ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,4 oldu.

Temmuz dönemde kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,4, kırsal yerlerde ise 0,2 yerlerde puan azalarak yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Temmuz Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın Temmuz döneminde 2 milyon 509 bin kişi olan işsiz sayısı, 286 bin kişi azalarak, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 323 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 24 milyon 953 bin kişiden 25 milyon 498 bin kişiye çıktı.

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