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Ekonomi

Temmuz ayında enflasyon son 6 ayın zirvesini gördü

Temmuz ayında en çok artış alkol ve tütün ürünlerinde oldu

03 Ağustos 2016 18:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Temmuz'da yüzde 1,16 artarak yıllık bazda TÜFE  8,79'lık oranla son 6 ayın zirvesine çıktı.

Yurt İçi Üretici  Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) temmuzda yüzde 0,21 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 3,96 oldu.

     

Temmuzda en çok artık alkol ve tütünde

 

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 7,05 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,15, haberleşmede yüzde 1,38, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,31 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,22 artış gerçekleşti.

 

Sadece giyimde düşüş oldu



Temmuzda düşüş gösteren tek grup yüzde 4,14 ile giyim ve ayakkabı oldu.

 

Bir yılda en çok artan alkol ve tütün

 

Yıllık bazda bakıldığında en fazla artış yüzde 19,36 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

 

Zam şampiyonu turlar

 

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 54,09 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,64 ile erikte görüldü.

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