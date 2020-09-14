Temmuz ayında ciro sanayi, inşaat ve ticarette artarken hizmet sektöründe düştü

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 arttı.

TÜİK'in açıkladığı ciro endekslerine göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20.2, inşaat ciro endeksi yüzde 14.9, ticaret ciro endeksi yüzde 32.9 artarken, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan hizmet sektöründe ciro endeksi yüzde 12.5 azaldı.

Toplam ciro aylık yüzde 11,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 11.7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12.1, inşaat ciro endeksi yüzde 11.5, ticaret ciro endeksi yüzde 11.4, hizmet ciro endeksi yüzde 11.9 arttı.

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2020