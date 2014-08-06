Temmuz ayında 123 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) yazılı, görsel, dijital basında çıkan; emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit Temmuz ayında en az 123 işçi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG yayınladığı raporda ölen kişilerinin rakamlarını tam anlamıyla bilmediklerini aktararak "En az diyoruz çünkü elimizdeki imkanlar kısıtlı. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan iş cinayetlerinin tam bilgisine ulaşamıyoruz. Diğer taraftan da sermaye ve devlet iş cinayetlerini halktan gizlemeye çalışıyor" dedi.

İş cinayetleri en çok tarım, inşaat, metal, belediye/genel işler ve gıda işkollarında yaşandığını aktaran İSİG, tarım ve orman işkolunda 42 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

İSİG'in derlediği bilgiler şöyle:

Tarım ve orman işkolunda 42 emekçi; inşaat, yol işkolunda 24 işçi; metal işkolunda 9 işçi; gıda, şeker işkolunda 7 işçi; Belediye, genel işler işkolunda 7 işçi; madencilik işkolunda 6 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 6 emekçi; taşımacılık işkolunda 5 işçi; enerji işkolunda 4 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 3 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 3 işçi; ağaç, kağıt işkolunda 2 işçi; sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 2 işçi; Petro-Kimya, lastik işkolunda 1 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 1 işçi savunma, güvenlik işkolunda 1 işçi can verdi.

Temmuz ayında yaşamını yitiren 123 emekçinin 97’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 23’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 3’ü kendi hesabına çalışanlardan/esnaflardan oluşuyor.

İşçiler en çok trafik/servis kazaları, ezilme ve düşme nedeniyle can verdi.

Trafik, servis kazası nedeniyle 33 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 26 işçi; diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi, intihar, yıldırım düşmesi, saldırı vb.) 19 işçi; düşme nedeniyle 13 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 11 işçi; patlama, yanma nedeniyle 10 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 7 işçi; nesne düşmesi, çarpması nedeniyle 4 işçi can verdi.

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