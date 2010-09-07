-TEMMUZ AYI SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye'de sanayi üretimi temmuz ayında, 2009'un aynı ayına göre yüzde 8,6 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2, bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 yükselmişti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı endeksi yüzde 10,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2010 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 11,7 ile ara malı imalatında görüldü. Bu sınıflamaya göre diğer gruplar incelendiğinde sermaye malı imalatı yüzde 10,4, dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 8,8, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 5, enerji yüzde 5,7 arttı. İmalat sanayi üretim endeksi alt gruplarının temmuzda 2009 yılının aynı ayına oranla yüzde değişim oranları incelendiğinde en yüksek artış yüzde 35 ile başka yerde sınıflandırılmayan elektrikli makine ve cihazların imalatında yaşandı. Bunu yüzde 21,7 ile elektrikli teçhizat imalatı, yüzde 19,5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.