Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları, temmuz ayında yüzde 0.15 artış gösterdi. TÜFE’de geçen yılın temmuz ayındaki yüksek artış nedeniyle yıllık bazda bu yılın temmuz ayı itibariyle enflasyonda zayıflama öngörülüyordu. Piyasanın aylık TÜFE değişim beklentisi; yüzde 0.56 düşüş ile 0.50 artış bandında yer almıştı.

Yıllık enflasyon ise temmuz ayında yüzde 10.9'dan yüzde 9.79 seviyesine indi. Böylece yıllık TÜFE, 6 ay sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu. Ancak ağustostan sonra enflasyonda yeniden çift hane bekleniyor.