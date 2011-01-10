Temmuz 2011

%01/07/2011 ~
|11/07/2011 +
|16-30 Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|11/07/2011 +
|16-30 Haziran 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
| %
|01/07/2011 ~
|15/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011
|~15/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|15/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|15/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|15/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|15/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
| %
|01/07/2011
|~20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011
|+Haziran 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|20/07/2011
|+Haziran 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|
|%01/07/2011 ~
|20/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|16/07/2011 ~
|25/07/2011 +
|1-15 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
| %
|16/07/2011 ~
|26/07/2011 +
|1-15 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
| %
|01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
|
|%01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
| %
|01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
| %
|01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
| %
|01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
| %
|01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
| %
|01/07/2011 ~
|27/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
| %
|01/07/2011 ~
|30/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|30/07/2011
|+Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
| %
|01/07/2011
|~30/07/2011 +
|Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|30/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|30/07/2011 +
|Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|30/07/2011
|+Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
|
|%01/07/2011 ~
|30/07/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|01/08/2011 +
|2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
| +
|01/07/2011 ~
|01/08/2011 +
|Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
| %
|01/07/2011 ~
|01/08/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
| %
|01/07/2011 ~
|01/08/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
| %
|01/07/2011 ~
|01/08/2011 +
|Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi