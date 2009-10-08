Temizöz'e Genelkurmay'dan avukat

Jandarma Genel Komutanlığı, faili meçhul cinayetlerin faili olarak yargılanan albay Cemal Temizöz'ün avukatlık giderlerinin kendilerince ödendiğini açıkladı.



Diyarbakır’da görülmekte olan davanın müdahil avukatlarından Tahir Elçi’nin talebi üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı mahkemeye bilgi sundu.



Komutanlıktan gelen yazı, personelle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olarak da yorumlanırken, albay Temizöz’ün avukatlık giderleriyle ilgili bilgi verildi.



Elçi’nin, disiplin soruşturması ve Temizöz’ün halen resmi görevde olup olmadığı sorularının da yer aldığı talebe ilişkin bilgilendirmede, avukatlık üctretinin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ödendiği ve bunun ilgili kanunun 65. maddesini dayandırıldığı belirtildi.



Kanunda, terörle mücadele görevini yürüten personelin giderlerinin ödenebileceği ifadesi yer alırken, komutanlık sadece bir avukatın giderlerinin ödendiğini belirtti. Temizöz’ü söz konusu davada birden fazla avukat temsil ediyor.



Diğer iki konudan disiplin soruşturmasıyla ilgili olarak, içişleri olduğu gerekçesiyle bilgi verilmezken, Kayseri Alay Komutanı Temizöz'ün halen görevde bulunup bulunmadığı sorusuna da, görevden alınmasına gerek duyulmadığı ancak mahkeme sürecinin izlendiği ve gelecekte yeniden değerlendirilebileceği yanıtı verildi.



Müdahil avukatlar, 20'yi aşkın faili meçhul cinayet davasında yargılanan albay Temizöz’ün görevden alınması gerektiğini dile getiriyor ve bu mahkemede tartışmalara neden oluyordu.