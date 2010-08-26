-TEMİZÖZ SİVİL MAHKEMEDE YARGILANACAK DİYARBAKIR (A.A) - 26.08.2010 - Askeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri eski İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz ile ilgili dava dosyasının ''olumlu görev uyuşmazlığı için gereken sürenin aşıldığı'' gerekçesiyle Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmemesi yönünde görüş bildirdi. Temizöz'ün yargılanması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kayseri eski İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 7 sanıklı davada, sanık Temizöz'ün avukatının sivil mahkemenin 'görevsiz' olduğu ve dosyanın askeri mahkemede görülmesi gerektiği yönündeki talebi üzerine Askeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyadaki inceleme tamamlandı. Askeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ''olumlu görev uyuşmazlığı için gereken sürenin aşıldığı'' gerekçesiyle dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmemesine karar verdi. Askeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararı sonucunda Temizöz'ün yargılanması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. -İSTENEN CEZA- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların TCK'nın ''adam öldürmek'', ''cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak'' ve ''adam öldürmeye azmettirmek'' suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. Sanıklardan Cemal Temizöz'ün 9, Kamil Atağ'ın 7, Tamer Atağ'ın 2, Adem Yakin'in 7, Hıdır Altuğ'un 3, Fırat Altın'ın (Abdulhakim Güven) 6, Kukel Atağ'ın ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanık Temizöz'ün 1993'te Cizre'de ''terörle mücadele ediliyor'' görüntüsü altında ''korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan bir grup oluşturduğu'', ''Söz konusu grubun, süreç içerisinde asli görevinden ayrılarak, terör örgütü PKK'ya yardım ettiğinin değerlendirildiği ya da özel sebeplerden dolayı gözaltına aldıkları kişileri sorguladığı'' anlatılan iddianamede, grubun bu sorgulanan kişilerden bir kısmını öldürdüğü öne sürülüyor.