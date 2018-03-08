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Temizlikçi kadınlardan Atatürk Anıtı'na karanfil

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı

08 Mart 2018 18:55

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Atatürk Anıtı\'na karanfil bıraktı.
Lüleburgaz\'da Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Emin Halebak, belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan kadınların gününü kutladı. Başkan Halebak ile birlikte kadınlar Eski Hükümet Konağı önünde bulunan Zübeyde Hanım Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı ile Zübeyda Ana büstüne karanfiller bıraktı.

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