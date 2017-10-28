Temizlikçi gibi davranan polis, cinayet şüphelisini yakaladı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, alacak konusunda tartıştığı Murat Yıldızer\'i öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet şüphelisi Bekir Doğan, 2 gün boyunca temizlikçi gibi davranan polisler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Devteşti Mahallesi\'nde geçen 2 Ekim\'de emlakçı Bekir Doğan’dan alacağını tahsil etmeye giden Murat Yıldızer, işyerinde çıkan tartışma sonucunda tüfekten ateşlenen saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde öldü, oğlu ise yaralandı. Kayıplara karışan cinayet şüphelisinin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Cinayet bürosu bünyesinde kurulan özel ekip yaptıkları teknik ve fiziki incelemede söz konusu cinayet şüphelisinin Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler 2 gün boyunca temizlikçi gibi davranarak, cinayet şüphelisinin saklandığı evi incelemeye aldı. Şüphelinin evde olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları baskın sırasında Doğan\'ı yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı sırada yakalayıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Bekir Doğan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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