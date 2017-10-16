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Temizlik yaparken çatı çöktü: 4 işçi yaralandı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Kocancılar İlçesi'nde bulunan bir tavuk entegre tesisinin çatısısının çöktü

16 Ekim 2017 18:50

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Kocancılar İlçesi\'nde bulunan bir tavuk entegre tesisinin çatısısının çöktü. Olayda, tesis içerisinde temizlik yapan 4 işçi yaralandı.
Kovancılar İlçesi\'nde bulunan tavuk entegre tesisinde çalışan 4 işçi, 9 metre yükseklikteki çatıyı temizleme çalışması yaparken çökme meydana geldi. Olayda 4 işçi çatıdan düştü. Çevrede bulunanların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ambulanslar ile yaralı 4 işçiyi, Kovancılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken soruşturma başlatıldı.

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