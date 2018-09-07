Temizlik ürünleri fiyatlarında artış

Türk Lirası’ndaki rekor değer kaybı, ithal ürünlerde zamları beraberinde getiriyor. Bu ürünler arasında bulaşık-çamaşır deterjanı, arapsabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleyiciler bulunuyor. Son üç ayda fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 36 ile arapsabunu oldu.

Hürriyet Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, yaz ayları boyunca, özellikle haziran-eylül döneminde en çok dikkat çeken fiyat artışlarının başında temizlik ürünleri ve tuvalet kağıdı geldi.

Çamaşır suyu, bulaşık ve çamaşır deterjanı, arapsabunu ve yüzey temizleyiciler bu ürünler arasında yer aldı. Tuvalet kağıdı da artış da öne çıkan ürünlerden.

Türkiye’de çok yaygın bir marketin verilerine göre haziran-eylül döneminde temizlik ürünlerinde en çok fiyatı artan ürün arapsabunu oldu. 1 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında arapsabununun fiyatı yüzde 36 arttı. İkinci sırada yüzde 16’lık artışla çamaşır deterjanı, 3’üncü sırada ise 14.6’lık artışla bulaşık deterjanı yer alıyor.

Üreticiler, “Deterjanın hammaddesi Türkiye’de üretiliyor. Ancak buradaki üretici de ithalat yapıyor ve bu hammadeyi dövizle satıyor” derken, vatandaş ise “Aynı ürün marketlerde çok farklı fiyatlara satılıyor. Ürünler arasındaki fark ise 12 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

Türkiye’de yaygın marketin fiyatlarından yola çıkarak yapılan araştırmaya göre arapsabununun fiyatı 1 Haziran’da 7.90 TL iken, 1 Temmuz’da 8.25 TL’ye 6 Eylül’de ise 10.75 TL’ye çıktı.

Fiyat artışı yüzde 36’ya ulaştı. 1.5 kg’lık bir çamaşır deterjanının 1 Haziran’da 12.90 TL olan fiyatı ise 11 Ağustos’ta 14.95 TL’ye yükseldi. 30’lu bulaşık tabletinin fiyatı da aynı dönemde 23.95 TL’den 27.45 TL’ye çıktı Piyasada en çok satılan ürünlerden olan 24’lü bir tuvalet kağıdının fiyatı 1 Haziran-6 Eylül arasında yüzde 16 artışla 36.90 TL’den 42.90 TL’ye yükseldi.