Temizlik sektörünün ihracatı 180 milyon Euro

Deterjan ve temizlik ürünleri sektörünün, aralarında Irak'ın da bulunduğu birçok ülkeye her yıl 180 milyon Euro tutarında ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.



Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneği (SDSD) Genel Sekreteri Vuranal Okay, derneğin 1988 yılında sektörün gelişmesine ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak çevre ve insan sağlığına yararlı olmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.



Sektörün her geçen yıl büyüdüğünü ve pazarın 1 milyar 780 milyon Euro'ya ulaştığını belirten Okay, sektörün bu yıl yüzde 5 oranında büyüme gerçekleştirmesini öngördüklerini söyledi.

Okay, yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin ton deterjan, lavabo açıcısı ve temizlik ürününün üretildiğini belirterek, "sektör aralarında Irak'ın da bulunduğu Romanya, Rusya, Bulgaristan gibi birçok ülkeye her yıl 180 milyon Euro civarında ihracat gerçekleştiriyor" dedi.



Sektörde rekabetten dolayı fiyatların düştüğünü vurgulayan Okay, "2000 yılında 100 YTL'ye satın alınan temizlik ürününü aynı miktarı bugün 70 YTL'ye alınabiliyor" diye konuştu. Okay, en büyük sıkıntılarının enerji fiyatları ile girdi ürünlerine yapılan zamlar olduğunu da ifade etti.



Yeni nesil deterjan projesi



Okay, sektörde kullanılan kimyasalların çevreye etkisinin azaltılması için çalışma içerisinde olduklarını bu kapsamda "Yeni Nesil Çamaşır Deterjanları Projesi" adı altında çalışma başlattıklarını söyledi. Projeye katılmak isteyen firmaların kendileriyle sözleşme imzalamaları

gerektiğini anlatan Okay, şunları kaydetti:

"Daha önce bir çamaşır yükünde 150 gram toz kullanılırken, yeni nesil deterjanlar ile bir çamaşır yükünde bu oran 100 grama düşecek. Yani bir çamaşır yükündeki toz deterjan miktarı en az üçte bir oranında azaltılacak. Şuan 9 kilogram toz deterjan alıp bunu 3 hafta kullanıyorsanız aynı sürede ve aynı orandaki çamaşırı yıkamak için 6 kiloluk deterjan yeterli gelecek. Böylece deterjanların çevreye etkisi önemli ölçüde azalmış olacak."