Temizlik işçisinin 'bahaneyle' tazminatsız kovulduğu BUSKİ'de müdürler sınavsız terfi etmiş

16 yıl boyunca temizlik işçisi olarak görev yapan, ancak boş çikolata kutusunu evine götürdüğü için tazminatsız kovulan Emine A.’nın görev yaptığı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (BUSKİ) müdürlerin “sınavsız” terfi ettiği Sayıştay denetimlerinde ortaya çıktı.

Öte yandan Sayıştay'ın raporunda BUSKİ'de birçok mali işlemde kusur ve usulsüzlük tespit edildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberinde aktardığı Sayıştay 2017 yılı Denetim Raporu’na göre, BUSKİ’nin gelirlerinin önemli bir kısmı faiz giderlerine gitti. 2015 yılında 4,4 milyon lira faiz gideri bulunan kurumun iki yıl sonraki faiz gideri tam 62 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan kurum personel dosyalarının ve atama işlemlerinin incelenmesi sonucunda görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabii şube müdürü ve müdür kadrolarına yazılı ve sözlü sınav yapılmadan doğrudan atama yapıldı.

Yanlış muhasebe kaydı

BUSKİ’nin 2017 yılı hesaplarını mercek altına alan Sayıştay, burada da hata tespit etti. Rapora göre, ‘Kişilerden alacaklar hesabındaki’ 46 milyon 851 bin lira, bu hesapla ilgisi bulunmamasına karşın usulüne aykırı bir şekilde yanlış yardımcı kod kullanılarak muhasebeleştirildi.

İnegöl Belediyesi’nden devralınan borçlar da hatalı muhasebeleştirildi. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin atık su faturasından kaynaklı borçlarından doğan 5 milyon 545 bin liralık tutarın BUSKİ’ye devredildiğini ifade eden Sayıştay, bu tutarın da muhasebe kaydının yanlış yapıldığını ve olması gereken bölümde kaydedilmediği ifade etti.

Taşınmazlar nerede?

BUSKİ’nin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı taşınmazlar da kayıt altına alınmadığı belirtildi. Raporun ilgili bölümünde, “Kurumun 139-Diğer Kurum Alacakları Hesabında bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden olan alacaklarına karşılık bu kurumdan alarak devir işlemlerini tamamladığı taşınmazların ilgili varlık hesaplarına kayıtları yapılmamıştır” denildi.