Temizlik işçisi Murat Belge'nin dersine katıldığı için mi Bilgi'den kovuldu?

Hazal Özvarış

Bilgi Üniversitesi, Prof. Murat Belge’nin konuşmacı olduğu “Açık Hava Dersleri-1”e katılan temizlik görevlisi Ali Özcan’ı işten çıkardı. Özcan’a işten çıkarma gerekçesi olarak ‘küçülme’ gösterildi.

Duyurusu “Herkesin katılımına açıktır, kayıt gerektirmez, ücretsizdir, sınav yoktur” denilerek yapılan“İstanbul Sendikalı Bilgi Üniversitesi Açık Hava Dersleri-1” 3 Ekim Çarşamba günü Santral-E1 binası çimenliğinde yapıldı. “Sendika” konulu güz programının ilk dersini Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Murat Belge verdi. Santral-E2 binasında görev yapan temizlik görevlisi Ali Özcan da mesaisinin ardından açık hava dersine katıldı. Bilgi Üniversitesi yönetimi ise 5 Ekim Cuma günü Ali Özcan’ı işten çıkardı.

Özcan, işten çıkarılma sürecini şöyle anlattı:

“Çarşamba günü iş çıkışında sivil kıyafetlerimle Murat Belge’nin açık dersine katıldım. O gün üniversite yönetimi tarafından fotoğraflarımız çekildi. Daha sonra temizlikten sorumlu Müdür Yardımcısı beni aradı ve ‘İnsan Kaynakları’ndan Ayşenur Hanım (Karasu) seni bekliyor’ dedi. İşten çıkarılabileceğimi düşündüm. Ayşenur Hanım’ın yanına gittim. Masasının üstünde her şey hazırdı. Çıkış kâğıdını imzalamam gerektiğini söyledi. Benim böyle bir şeyden haberim olmadığını, çıkış vermediğimi söyledikten sonra ‘Siz verdiniz’ dedi. Ayşenur Hanım’ı ‘Ben vermedim, bana sadece telefon geldi’ diyerek yanıtladım.”

Çıkış kâğıdını imzalayan Özcan, “Kâğıtta gerekçe olarak ‘Küçülmeye gidiyoruz’ ibaresinin yer aldığını, bunun dışında herhangi bir gerekçe göstermediklerini” belirtti. “Şimdi çadır eyleminde, daha önce işten çıkarılan arkadaşlarımın yanındayım” diyen Özcan’a göre “Üniversite yönetiminin kendisini işten çıkarmasının sebebi sendikalı olması.”

Bilgi Üniversitesi, Ağustos 2012’de destek personeli olarak çalışan dokuzu Sosyal İş Sendikası üyesi 13 kişiyi işten çıkarmıştı. Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları yetkilileri ise T24’ün başvurusuna yanıt vermediler.

Bilgi Üniversitesi’nin Ali Özcan’ı işten çıkarmasının ardından “Sendikalı Bilgi Çalışanları” adına kaleme alınan bildiri şöyle:

Açıkhava dersini dinleyen işçi işten çıkarıldı

Santral E2 binasında görev yapan temizlik görevlisi Ali Özcan, 3 Ekim Çarşamba günü mesaisini tamamladıktan sonra Murat Belge'nin verdiği açık hava dersine katıldı.

Açıkhava dersimize katılanlar, tüm etkinliklerimizde yapıldığı gibi üniversite yönetimi tarafından fotoğrafları çekilerek fişlendi.

Derse katılan tek temizlik işçisi olan Ali Özcan 5 Ekim Cuma günü üniversite yönetimi tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi artık böyle bir üniversite haline dönüştürülüyor. Mesai saatleri dışında okulda yapılan bir etkinliğe katılan bir çalışan sorgusuz sualsiz işten çıkarılıyor.

Ali Özcan'ın mesaisi bittikten sonra, kendi serbest zamanında, Murat Belge’nin dersine katıldıktan sonra işten atılmasının amacı, düşünen, haksızlıklara karşı çıkan ve sendikalaşan çalışanlara gözdağı vermektir.

Bilgi Üniversitesi’ndeki bu vahim dönüşümden rahatsız olan, keyfi ve antidemokratik yönetim anlayışını reddeden tüm bilgi çalışanlarına sesleniyoruz:

· İşten atılmaları durdurmak ve atılanların işe alınmaları için oturma eylemi yapıyoruz. Eylem yerini ziyaret ediniz ve imza kampanyamıza destek veriniz.

· 15 Ekim’de saat 16:00’da basın açıklaması yaparak toplanan imzaları Rektörlüğe teslim edeceğiz, bizleri yalnız bırakmayınız.

· Aynı gün akşam saat 17.00’de Prof Dr. Büşra Ersanlı tarafından verilecek “Akademik Özgürlük” konulu açık hava dersine katılınız.

· Dayanışmamızı örgütlü bir güce dönüştürerek daha etkili olabilmek ve için sendikamıza üye olunuz.