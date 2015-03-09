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Temizlik işçisi için valilikten 'gizli' damgalı talimat: Erdoğan'ı eleştirdi, gereği yapılsın!

Çanakkale'de Valilik, kadın temizlik işçisinin çalıştığı taşeron firmaya gizli damgalı bir talimat yazısı göndererek, işten atılmasını istedi

09 Mart 2015 15:15

Çanakkale'de, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki profilinden hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren taşeron firmada temizlik işçisi A.S. adlı kadın için, Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 'gizli' damgalı resmi yazısıyla 'gereğinin yapılmasını' istedi. Bu yazı üzerine A.S.'yi işten çıkarmayan taşeron firma, avukat Mehmet Bülent Ötkün'den hukuki yardım istedi. Ötgün, "Bu talep, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen hükümlerine, ayrıca emsal kararlarına aykırıdır" dedi.

Taylan Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Çanakkale'de de Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün temizlik departmanı çalışanı A.S., sosyal paylaşım sitesi Facobook'taki kişisel profilinden, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hem de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren paylaşımlarda bulundu. A.S.'nin, yolsuzluk operasyonları ile hükümetin politikalarını eleştirdiği paylaşımlar, Sağlık Bakanlığı birimlerince de kendilerine gelen ihbar üzerine fark edildi.

Bu gelişme üzerine Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, A.S. hakkında gerekli işlemin yapılması istenen, 'gizli' damgalı resmi yazıyı, taşeron firmaya gönderdi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Burhan Kütük adıyla yazılmış olan yazının en üst bölümünde, 'gizli' ibaresi yer aldı. 'T.C. Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü' başlıklı resmi yazının 'konu' ölümünde ise 'temizlik elemanı A.S.' yazması dikkat çekti.

Taşeron firmaya gönderilen Müdürlük yazısında, 'Şirketiniz bünyesinde, ilimiz, toplum sağlığı merkezinde, temizlik personeli olarak görev yapan A.S.'nin, internet sosyal paylaşım sitesinde (facebook), sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız ile ilgili yayımladığı mesajlar, ihbar olarak Halk Sağlığı Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş olup, yazımız ekinde gönderilmiştir. Konunun, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre değerlendirilerek en geç 18.12.2014 tarihine kadar müdürlüğümüze yazılı bilgi verilmesi hususunda, gereğini rica ederim' denildi. Resmi yazınını yanı sıra, A.S.'nin paylaşımları da yine yazıya ek olarak firmaya ulaştırıldı.

 

Şirket avukata başvurdu

 

Bu yazı üzerine A.S.'yi işten çıkarmayan taşeron firma, avukat Mehmet Bülent Ötkün'den hukuki yardım istedi. Dosyayı inceleyen Ötgün, "Bu talep, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen hükümlerine, ayrıca AİHM'in emsal kararlarına aykırıdır" dedi.

 

A.S. işten çıkartılmış

 

Bu arada, A.S.'yi, işten çıkarmayan firmanın, yenilenen ihaleyi kazanamadığı öğrenildi. Bunun sonrasında gelen yeni firmanın ise A.S.'yi işten çıkarttığı, eski firma yetkililerince ifade edildi.

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