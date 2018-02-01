Temizlik işçilerinden 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, 250 belediye temizlik işçisi, askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Uşak Belediyesi\'nde görevli yaklaşık 250 temizlik işçisi, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Uşak Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi. Çöp kamyonları ve bisikletlerle şubeye gelen temizlik işçileri, gönüllü askerlik dilekçelerini teslim etti. Temizlik işçilerinin yanı sıra Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal da gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. Ünal, \"Her Türk, milli meseleler söz konusu olduğunda gönül gönüle, omuz omuzadır. Millet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin ulusal güvenliğimiz için düzenlediği bu kutsal görevde yanlarındayız. Gerekirse bizler de gideriz\" dedi.

Belediyede görevli bir temizlik işçisi de \"Gönüllü olarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için buradayız. Vatanımıza, milletimize, oradaki kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik\" diye konuştu. Dilekçelerini askerlik şubesine teslim eden işçiler, daha sonra görevlerinin başına döndü.

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