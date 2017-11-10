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Temizlik işçilerinden Ata'ya saygı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıldönümünde Erzurum'da düzenlenen anma programında sirenler çaldığında belediyenin temizlik işçileri süpürgeleri ile birikte hazır olda durarak Ata'ya saygılarını gösterdi

10 Kasım 2017 13:41

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıldönümünde Erzurum\'da düzenlenen anma programında sirenler çaldığında belediyenin temizlik işçileri süpürgeleri ile birikte hazır olda durarak Ata\'ya saygılarını gösterdi.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk anıtının da bulunduğu Havuşbaşında düzenlenen törenlere Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarçın, daire müdürleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin konulması ile başlayan törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte saat 09.05\'de sirenler çaldı. Adeta hayatın durduğu o dakikalarda herkes gibi belediyenin temizlik işçileri de süpürgeleri ile birlikte hazır ola geçip Ata\'yı andı.

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