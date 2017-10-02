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Temizlik işçileri, yolda buldukları 'Kızıl Şahin'e sahip çıktı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde belediyede görevli 3 temizlik işçisi, yolda buldukları 'Kızıl Şahin'i, taksiyle veterinere gönderdi

02 Ekim 2017 18:04

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde belediyede görevli 3 temizlik işçisi, yolda buldukları \'Kızıl Şahin\'i, taksiyle veterinere gönderdi. Veteriner tarafından muayene edilen şahinde herhangi bir yara izi bulunmazken, uçamamasının açlık ya da başka bir rahatsızlığından kaynaklanabileceği belirtildi. 
Ermenek Belediyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan işçiler Ali Temel, Ahmet Kırıt ve Uğur Sucu, bugün Karalar Mahallesi yakınlarında yolda bir kuşun olduğunu fark etti. İşçiler aracı durdurup kuşun yanına gittiğinde, bunun \'Kızıl Şahin\' türü bir kuş olduğu ve uçamadığı görüldü. Bunun üzerine işçiler tanıdıkları taksici Atilla Dündar\'a, kuşu Milli Parklar Müdürlüğü\'ne bağlı Av Koruma Kurumu\'ndaki veterinere götürmesini söyledi. Dündar, ücret almadan kuşu veterinerliğe götürdü.
Kuşu muayene eden veteriner Fatih Gökhan, kızıl şahinin vücudunda av tüfeğinden çıkan saçma ya da başka bir yara izi bulunmadığı, açlıktan veya bir rahatsızlığından dolayı uçamadığını, şahinin yetişkin olduğu ve 1 metre kanat açıklığının bulunduğunu belirtti. Kızıl şahin, yapılan muayenenin ardından koruma altına alınmak ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya\'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne gönderildi. 

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