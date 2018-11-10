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Temizlik işçileri ve Iraklı inşaat çalışanları saygı duruşuna geçti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da bir inşaatta çalışan Iraklı işçiler de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu

10 Kasım 2018 14:29

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da bir inşaatta çalışan Iraklı işçiler de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu. 
Kentte, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde hayat 2 dakikalığına durdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yılında, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'ndeki inşaatta çalışan Iraklı işçiler de Atatürk’e olan sevgilerini göstererek saat 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. İşçilerin yanında çevrede çöp toplayan belediye işçileri de siren sonuna kadar saygı duruşuna geçti. 

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