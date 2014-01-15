Temizlik firmasına borcunu ödemeyen Siirt Belediyesi'ne haciz



Siirt Belediyesi’nin bir temizlik firmasına olan 1 milyon 800 bin liralık borcu nedeniyle tüm mallarına haciz koyuldu. Makam aracına da haciz konulan Siirt’in Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak, borcun AKP'li Belediye Başkanı Mervan Gül döneminden kaldığını belirterek, "3 yıldır Ak Parti döneminden kalan borçları ödemeye çalışıyoruz. Sekizinci kez belediyenin mal varlığına haciz geliyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Siirt’te bir temizlik firması, belediyenin 1 milyon 800 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle alacaklarını tahsil etmek için Siirt İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvuru üzerine İcra Müdürlüğü belediyenin tüm mallarına haciz koydu. Makam aracına da haciz konulan Belediye Başkanı Selim Sadak, haciz işlemlerine tepki gösterip, hacizle ilgili avukatlarının çalışma başlattığını söyledi.

Başkan Sadak, şirketin alacaklarının Ak Partili Belediye Başkanlığı döneminden kaldığını belirterek, "Ak Partili belediye başkanlığından kalan borçları sürekli ödüyoruz. Belediye başkanı olduğum günden beri Ak Partili dönemden kalan borçlar nedeniyle belediyenin mal varlıklarına sekinci kez haciz geliyor. Sürekli ödeme yaparak bu hacizleri kaldırıyoruz. Daha önce bu şirket ile ödemeler konusunda protokol yapmış ve parasını vermiştik. Ancak bu şirket alacaklarının faizlerini de alabilmek için İcra Müdürlüğü’ne başvurmuş. Ben bu şirketi Allah’a havale ediyorum, hukuka şikayet ediyorum. Madem icraya başvuracaktı, bizim verdiğimiz parayı niye kabul etti? Bu şirketin bir alacağı varsa sadece alacağı kadar haciz gelseydi. Belediyenin tüm mal varlığına haciz konulması çalışmalarımızı aksattı. Bu ahlaki bir şey değildir. Halka hizmet etmek için tek bir otobüsümüz vardı o da şu anda haciz nedeniyle çalışmıyor" dedi.

Makam aracının da hacizli olması nedeniyle, başkan Sadak’ın kiraladığı özel aracı kullandığı öğrenildi.