-Temizlemek istediler öldüler KAŞ (A.A) - 15.08.2011 - Antalya'nın Kaş ilçesinde, temizlemek için kuyuya inen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda, iki kişiyi kurtarmak için kuyuya inen 3 kişi de yaralandı. Çeşme Köyü Bahçealan mevkiinde meydana gelen olayda bahçelerindeki su kuyusunu temizlemek için 13 metrelik kuyuya inen Mustafa (35) ve Bilal Sarıca (24) kardeşlerden uzun süre haber alınamaması üzerine kuyuya inen Rıfat ve Şakir Polat da geri çıkamadı. Polat kardeşlerden de haber gelmemesi üzerine olay yerine giden Emin Akkuş, Rıfat ve Şakir Polat'ı kendi imkanlarıyla yarı baygın bir şekilde kurtardı. Polat kardeşler ve Emin Akkuş Kaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Mustafa Sarıca ve Bilal Sarıca'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Sarıca kardeşlerin cesetlerinin kuyudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gaz ölçüm ekipleri ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri de bölgeye sevk edildi.