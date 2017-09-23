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Temizlediği villadan 200 bin liralık altın çalan kadın yakalandı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, temizlikçi olarak girdiği villada bulunan çelik kasadaki 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını farklı günlerde çaldığı iddiasıyla 40 yaşındaki Gönül Y

23 Eylül 2017 18:04

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, temizlikçi olarak girdiği villada bulunan çelik kasadaki 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını farklı günlerde çaldığı iddiasıyla 40 yaşındaki Gönül Y., polis tarafından yakalandı.
15 Temmuz Mahallesi\'ndeki tekstilci İlker B.\'nin villasını temizlemesi için anlaştığı Gönül Y., iddiaya göre evde bulunan anahtarla açtığı çelik kasadaki ziynet eşyalarını farklı günlerde çaldı. Çelik kasadaki altınların azaldığını fark eden işadamı İlker B., polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından altınları çalan kişinin villaya temizliğe gelen Gönül Y. olduğunu belirledi. Polisler, takibe aldıkları Gönül Y.\'nin çaldığı altınları sattığı 3 kuyumcuyu belirlemesinin ardından kadını gözaltına aldı.
Gönül Y.\'nin çalıp sattığı 200 bin liralık ziynet eşyasından 7 bin lira değerindeki altın kuyumcudan alınıp, sahibi İlker B.\'ye teslim edilirken, çalıntı ziynet eşyalarını satın aldıkları için de 3 kuyumcu hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyette ifadesi alınan Gönül Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gönül Y.\'nin emniyetten adliyeye götürüldüğü sırada ağladığı görüldü.

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