Temizlediği tüfek ateş aldı; 3,5 yaşındaki Ferman öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Emirdağ ilçesinde, E.T.\'nin evinin önünde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu vurulan 3,5 yaşındaki Ferman Göktepe, yaşamını yitirdi.

Emirdağ\'a bağlı Adayazı köyünde dün akşam E.T.\'nin evinin önünde temizlediği kendisine ait tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin yakınında oynayan Ferman Göktepe\'ye isabet etti. Göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Ferman Göktepe, yakınları tarafından götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi\'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından E.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.