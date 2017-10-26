Temizlediği silah ateş alınca başından yaralandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde eski mahalle muhtarı 55 yaşındaki Cengiz Üçkardaş, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi\'nin eski muhtarı Cengiz Üçkardaş, evde yalnız başınayken av tüfeğini temizlerken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar Üçkardaş\'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan yakınları eve girdiklerinde Cengiz Üçkardaş\'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Üçkardaş, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Cengiz Üçkardaş\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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