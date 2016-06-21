Temiz Rus atletlere Rio izni



İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde bir açıklama yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping yapmadıkları testlerle belirlenmiş olan Rus atletlerin kendi ülkelerinin bayrakları ile Rio’daki Yaz Olimpiyatları’na katılmasına izin verdiğini duyurdu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) doping skandalları nedeniyle sportif faaliyetlerini askıya aldığı Rus atletler böylece belirli koşullar altında Rio’ya Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek.

Başka bir ülkede test

Buna göre Rus atletlerin dopingle mücadele sisteminin işlemediği kendi ülkeleri dışında başka bir ülkede testten geçirilmiş ya da geçirilecek olmaları gerekiyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), temiz Rus atletlerin tarafsız bir bayrak altında Olimpiyatlar'a katılabilmelerini önermişti.

Rusya yargıya gidiyor

Ayrıca Rusya, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin Rus atletlerin 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katılamayacağını kararını yargıya taşıyor.

Rus Olimpiyat Komitesi Başkanı Alexander Şukov, Rus atletlerin müsabakalardan men edilmesi kararını Uluslararası Spor Mahkemesi'ne (CAS) götüreceklerini açıkladı. Şukov, Rus Atletler Birliği'nin masum ve yasak maddeler kullanmamış olan tüm Rus atletlerin çıkarlarını ve haklarını koruyacağını vurguladı. Şukov, Uluslararası Spor Mahkemesi’nin tarafsız, ve adil bir karar alacağını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.