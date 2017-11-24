Temiz işçisi olduğu üniversitenin müzik bölümünden mezun oldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi\'ne 8 yıl önce temizlik işçisi olarak işe giren ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi\'ne kaydını yaptıran İlkay Kayadibi (47), müzik bölümünden mezun oldu. Kayadibi\'ne dipolamasını 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mansur Harmandalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça ile birlikte verdi.

Muğlalı İlkay Kayadibi, 1990 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü\'nü kazandı. Başarılı bir öğrenci olmasına karşın, çocukluk hayalini süsleyen öğretmenlik hakkı verilmeyince okulunu bıraktı. Bir daha da sınava girmeyen İlkay Kayadibi, 1992 yılında evlendi. Dünyaya getirdiği iki kız çocuğuna anneliğin ötesinde öğretmenlik yaptı. Kendisini çalışmak zorunda hisseden Kayadibi, 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde taşeron işçi olarak işe başladı. 2012 yılında eşinden boşanan Kayadibi, iki kızı ile birlikte baba evine döndü. Asgari ücretli taşeron işçi Kayadibi, üniversite yaşamına geri dönmek için 4 yıl önce aftan yararlanıp, bir arkadaşının da yardımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü\'ne tekrar kaydını yaptırdı. Arkadaşının kayıt parasını denkleştirmesi için verdiği 20 lira ile hayalini gerçekleşmek için ilk adımı atan Kayadibi, çalıştığı üniversitede bir de öğrenci oldu.

\'DERS ZAMANINDA DA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ ÖĞRENCİ OLDU\'

Sabahları erken saatlerde üniversiteye gelen İlkay Kayadibi, ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek, temizlik yaptı. Eğitimini aldığı piyanonun tozunu sildi. Çay demledi, çay servisi yaptı. Ders zamanında da kıyafetlerini değiştirdi öğrenci oldu. Amfide öğrenci arkadaşlarıyla birlikte akademisyenlerden ders aldı. Dört yıl boyunca gece geç saatlere kadar ders çalışan İlkay Kayadibi, iki ya da üç saatlik uyku ile okula koştu. Sabah dersten önce taşeron işçi, ders saatlerinde de okulun öğrencisi oldu. Müzik bölümünü bitiren Kayadibi, mezuniyet töreninde kep fırlatmanın keyfini yaşadı. Kayadibi, \"Zengin bir ailenin çocuğu olmadığım için yaşamım kolay geçmedi. Birçok acı olaylar yaşadım. Sıkıntıların cenderesinden geçtim. Çocukluğumda hep öğretmen olmayı hayal etmiştim. Şükürler olsun 47 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'ne taşeron işçi olarak girmiştim. Aynı üniversitede müzik öğretmeni olarak 2017 yılında mezun oldum. Anlatılamaz bir duygu ve keyif yaşadım. Ben yaşamımı milada benzetiyorum. 2012 yıl öncesi ve sonrası gibi. Öncesinde acı ve gözyaşı, sonrasında ise hayallerimin gerçekleştiği mutluluk vardı. Kızımla aynı yıl aynı üniversiteden mezun olmanın hazzını anlatamam. Taşeron işçiliğim devam ediyor. Atanmam için yeterli puanı aldım. Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan gelecek yıl için atanmamı bekliyorum\" dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ\'NDE DİPLOMASINI ALDI

İlkay Kayadibi\'ne diplomasını, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mansur Harmandalı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça ile birlikte verdi.

Atatürk ve şehit öğretmenlerinin fotoğraf sergisinin açıldığı Atatürk Kültür Merkezi\'nde İlkay Kayadibi\'ne diplomasını veren Rektör Harmandar, \"İşçi girdiğiniz üniversitenin, çalışırken fakültesinden mezun olmak başarı öykülerimizden biridir. Özel bir yetenek isteyen Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü\'nden mezun olmak İlkay Kayadibi öğrencimizin başarısını bir kat daha artırmıştır. Kendisini kutluyorum. İlkay Kayadibi, halen işçi olarak çalışmasına karşın o bizim mezun ettiğimiz öğretmenimizdir. Kendisine öğretmen olarak hitap ediyorum. Umarım kısa dönemde atanır, öğrencilerine kavuşur\" diye konuştu.

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