Teminat bulamayan Erbakan’a icra göründü

Kayıp Trilyon davasında devlete yasal faizleriyle birlikte 12.1 milyon YTL ödemeye mahkum edilen eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın icra işlemlerini durdurmak için teminat mektubu arayışı ekonomik kriz nedeniyle olumsuz sonuçlandı.



Erbakan’ın Avukatı Yaşar Gürkan, "Kriz ortamında hiçbir banka bu büyüklükte teminatı vermek istemiyor" dedi. Maliye Bakanlığı, kapatılan Refah Partisi’ne 1997’de yapılan 1 milyon Mark’lık yardımın iade edilmeyerek harcanmış gibi gösterildiği iddiasıyla açılan alacak davasını kaybeden eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın da aralarında bulunduğu 75 kişi hakkında icra takibi başlattı. Bunun üzerine Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, aralarında Erbakan’ın da bulunduğu 75 kişi için faiz ve vekalet ücretiyle birlikte toplam 11,5 milyon YTL’lik borç çıkardı. Erbakan’ın 2.6 milyon YTL’den sorumlu tutulduğu kararın ardından faiziyle birlikte Erbakan’ın borcu 12,1 milyon YTL’ye yükseldi.



Evlerine değer biçildi



Ankara 7. İcra Müdürlüğü’nce yürütülen haciz ve icra işlemleri kapsamında Erbakan’ın mal varlığı için ihtiyati haciz kararı alınarak tapu müdürlüklerine de iletildi. İşlemler devam ederken Erbakan’ın avukatları, bilirkişi raporlarına itiraz etti. Ancak Erbakan’ın, İstanbul Fatih’teki iki dairesi, Ankara Çankaya’daki iki dairesi, Balgat’taki konutu ve Altınoluk’taki yazlığı ile Ankara Mesa’daki arsasına ihtiyati tedbir konuldu. Erbakan’ın Başbakanlık görevi sırasında kullandığı Balgat’taki konutuna ise 3 milyon 450 bin YTL değer biçildi.



Teminat vermiyorlar



"Özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum edilen ve evinde hapis cezasını çekerken bu cezası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kaldırılan Erbakan’ın mal varlıkları borçlarını karşılamadığı için bankalardan teminat mektubu arayışına girdi. Gürkan, ekonomik krizin teminat mektubu alamamalarında büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Tabii ki böyle bir miktarı tek bankadan teminat olarak almak çok zor. Kriz ortamında bankalar buna yanaşmıyor. Şimdilik beklemedeyiz. Sayın Erbakan’ın İstanbul’daki evlerine belirlenen muhammen bedel düşük olduğu için bilirkişi itirazlarımızı yaptık. Sanıyorum önümüzdeki günlerde sonuç alacağız" dedi.



Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına karşı hem usul hem de esasa ilişkin 43 ayrı gerekçe ile temyize gittiklerini de hatırlatan Gürkan, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararının kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi. Gürkan, davanın bozulması durumunda yeni yargılamanın hem geniş bir dosya olması hem de bazı kişilerin ölümleri nedeniyle 8-10 yıl sürebileceğini hatırlattı.

