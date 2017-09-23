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TEM'in Bolu kesimi Ankara yönü 1 ay ulaşıma kapalı

BOLU, (DHA)- TEM'in Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay ulaşıma kapatıldı

23 Eylül 2017 18:10

BOLU, (DHA)- TEM\'in Bolu Doğu ile Yeniçağa kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay ulaşıma kapatıldı.
Bolu Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasında bulunan bölümün, İstanbul-Ankara yönünün üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle dünden itibaren taşıt trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Trafik Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 22 Eylül tarihinden 21 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkat etmeleri gerekmektedir.\" 

 

 

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