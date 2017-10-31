TEM'in Bolu geçişindeki yol çalışması uzadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TEM yolunun Bolu geçişinin Bolu Doğu Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında 23 Eylül’den bu yana süren yol çalışması tamamlanamadı. 21 Ekim\'de açılması planlanan yol, çalışmaların bitmemesi nedeniyle 9 Kasım\'da açılacak.

Ankara ve İstanbul arasındaki Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM’in Bolu Doğu ile Yeniçağa Kavşağı arasının Ankara yönü geçen 23 Eylül’de 1 ay sürmesi planlanan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle yolun 9 Kasım\'da yeniden trafiğe açılacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı - Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü Hududu arasında muhtelif kesimler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması işi kapsamında Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasında İstanbul-Ankara istikameti üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verileceği ve bu uygulamanın 1 Kasım 2017 tarihine kadar devam edeceği bildirilmişti. Ancak Karayolları 4\'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Valiliğimize gönderilen yazıda, söz konusu kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmalarının bitirilemediği ifade edilerek yol kapatılma işleminin 9 Kasım 2017 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.”

Yolda trafik İstanbul şeridinden çift yönlü olarak veriliyor.