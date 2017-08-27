T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'in Bolu geçişinde tatilci yoğunluğu ulaşımı aksatmadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM'in Ankara yönünde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksama görülmedi

27 Ağustos 2017 14:20

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM\'in Ankara yönünde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksama görülmedi. İstanbul yönünde ise trafik normalin altında kaldı.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler yollara düştü. Özellikle Marmara Bölgesi\'ndeki illerden gelen tatilciler TEM\'in Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu. TEM\'in Bolu Dağı Tüneli Mevkii\'nde rampalarda TIR\'lar nedeniyle yer yer trafikte yavaşlamalar görüldü. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun görüldüğü yol güzergahları üzerinde ulaşımda aksama olmadı. Yolda zaman zaman hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kaza yapan araçlar hazır bekletilen çekiciler tarafından yol kenarına çekilerek yolun açık tutulması sağlandı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi\'ndeki ekipler tarafından yol güzergahı 24 saat kameralarla izlenirken trafiğin tıkanmaması için karayolları ekipleri hazır bekliyor. Trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için Bolu geçişinde belli noktalarda radarlı hız kontrolü yapılıyor. Sürücüler trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA KURBAN BayramıTEM AnkaraKurban BayramıMarmara BölgesiTEM Bolu Dağı Tüneli MevkiiTIRSabahYoldaKazaTrafikBolu Dağı Tüneli Kontrol MerkeziBoluSürücülerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24