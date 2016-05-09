TEM’in Bolu Dağı tüneli çıkışı 3 ay trafiğe kapatılacak

TEM yolunun Ankara yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren Abant Kavşağı’na kadar 3 ay boyunca üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılacak. Bu süreçte trafik, İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecek.

Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Anadolu Otoyolu’nda Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı’na kadar üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 10 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak olup 90 gün devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir."