Temelli'den Akşener ve Karamollaoğlu'na çağrı: Korkmayın Edirne'ye gidin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, muhalefetin cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamolloğlu'na "Demirtaş’ın çağrısına kulak verin" dedi. Temelli, "Bugün mutabakat günüdür. Bugün demokrasi zemininde mutabakat günüdür. Demirtaş’ın çağrısına kulak verin. Korkmayın Edirne’ye gidin" çağrısı yaptı Temelli, Kobani olaylarına ilişkin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı "suçlayan" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Batman’ın Kozluk ilçesinde miting düzenledi.

"Türkiye'nin Kürt ve Erdoğan sorunu var"

"Türkiye’nin Kürt sorunu vardır, demokrasi sorunu vardır, şimdi bir de Erdoğan sorunu var" diyen Temelli, bu sorunlardan HDP ve sandıklara sahip çıkılarak kurtulanabileceğini savundu.

24 Haziran'da 80 vekili AKP'ye vermeyeceklerini söylen Temelli, "Biz 80 değil 180 vekille Parlamento’ya gireceğiz. Bütün bu diktatörlük heveslilerinin kursağında kalacak" dedi.

"Orada Tahir Elçi yatıyor"

Temelli, şöyle devam etti: Bir de diyor ki, ‘bunlar viski içiyor.’ Ben hayatta viski içmem, içene de rastlamadım. Ama belli ki bunlar bir şey içiyorlar. Diyarbakır’a gitmiş ‘saat kulesi’ diyor. Saat kulesi değil Dört Ayaklı Minare. Orada Tahir Elçi yatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gördüğün kendisinin yaptığını söylediğini ifade eden Temelli, "Süleyman Demirel üniversite açmış, onu ben açtım diyor, varın siz düşünün" dedi.

"Çözüm sürecine verilen desteği berhava etti"

AKP'nin savaş siyasetinde ısrar ettiğini ifade eden Temelli, "Bu halk kanmaz, bu halk aldanmaz, bu halk Türkiye’ye demokrasi gelsin diye tüm sorumluluğu almış, tüm bedelleri ödemiş bir halktır. Çözüm sürecine verilen desteği sen gidip berhava edeceksin, sonra da dönüp “kandırıldım” diyeceksin, yok FETÖ’cü yok Ergenekoncu diyeceksin. Diyarbakır’a gelip hiçbir şey olmamış gibi “Kürt sorunu yok“ diyeceksin. Biz aldananları da, kandıranları da, siyaset üzerinden bu soruna yaklaşanları da faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız" şeklinde konuştu.

"YSK, HDP baraj altında kalsın diye seferber olmuş durumda"

HDP'nin seçim çalışmalarının engellendiğini söyleyen Temelli, "Çocuklara bile saldırıyorlar. Seçim arabasından inip çocuk dövüyorlar. Bu kadar ölçüyü kaybetmiş durumdalar. Tüm kamu görevlileri, güvenlik güçleri, valiler, kaymakamlar, YSK mensupları, HDP’ye karşı seferber olmuş durumda, HDP baraj altında kalsın diye. Sandıkları kaçırıyorlar sandığa gitmeyelim diye. Ama sandık nerede olursa olsun gideceğiz, oyumuzu kullanacağız ve bu iktidardan hep birlikte kurtulacağız" dedi.

"Kobanê düşmedi, Erdoğan düşecek"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Temelli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kobani olayları ile ilgili Demirtaş suçlamasına ilişkin "İftira yalan diz boyu. 6-8 Ekim meselesini yeniden gündeme getiriyor. Demirtaş’ı Kobane müsebbibi olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki Demirtaş hakkında böyle bir fezleke yok. 6 Ekim günü tüm dünya kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdık, demokratik hakkımızı kullandık, herkese dedik ki, IŞİD çetelerine karşı duyarlı olun, Kobanê’ye sahip çıkın, Mürşitpınar Sınır Kapısından insani yardımlar gitsin. Selahattin Demirtaş’ı demokratik bir çağrı yaptı diye suçluyorlar, Demirtaş demokratik bir çağrı yapmıştır. IŞİD vahşetini durdurmak için çağrı yaptı oysa ki Erdoğan “Kobanê düştü düşecek” dedi ama Kobanê düşmedi, Erdoğan düşecek Erdoğan!" açıklamalarında bulundu.

"Demirtaş Türkiye'nin adayı"

Demirtaş'ın Türkiye'nin adayı ve yeni bir programı olduğunu söyleyen Temelli, "Bu program inadına barıştır. Bu program tek adam rejimi değil, çoğulcu, laik, demokratik bir rejim var eder. Kendisi bunu anlatıyor. Diyor ki, “ben bütün cumhurbaşkanı adaylarıyla protokol imzalayacağım. Türkiye’de demokratik bir anayasayı yapmak için mevcut cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmayacağım. Bir araya geleceğiz, demokratik anayasa yapacağız, bu zemin üzerinde Türkiye bir demokratik yaşam inşa edecek. Yerel demokrasiyle, parlamenter sistemiyle" dedi.

Akşener ve Karamollaoğlu'na Demirtaş çağrısı

Muhalafetin cumhurbaşkanı adaylarına "Demirtaş'ın çağrısına kulak verin" çağrısı yapan Temelli şöyle konuştu: "Bu çağrıyı ben de bir kez daha yapıyorum. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarına, İnce’ye Akşener’e, Karamollaoğlu’na, herkese çağrı yapıyorum. Bugün mutabakat günüdür. Bugün demokrasi zemininde mutabakat günüdür. Demirtaş’ın çağrısına kulak verin. Korkmayın Edirne’ye gidin. Bu protokol üzerinde birlikte çalışın bu halk arkanızda olacaktır. Bu kuru tehditlere pabuç bırakmayın. O vaatlerin hepsi hallolur merak etmeyin, hepsini yapacak gücümüz var. Aslolan demokrasi zemininde buluşmaksa, bu tehditlere rağmen cesur olun. Programınızla gelin. Bu programları ortaklaşalım. Demirtaş’ın çağrısı Türkiye’yedir. Siz de Türkiyeni’nin cumhurbaşkanı adayısınız, Türkiye’nin siyaseti üzerinden yol almaya çalışıyorsunuz. Gelin hep birlikte, bu tek adam rejiminden bu diktatöryal heveslerden kurtulalım. Bu çağrıyı buradan yineliyorum. Yoksa Kürt Sorunu çözülmeden demokrasi sorunu çözülmez. Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt Sorunu çözülmez."