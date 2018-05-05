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TEMELLİ: BUGÜN BRÜKSEL'E GİDİYORDUM. DEDİLER Kİ YURT DIŞINA ÇIKAMAZSIN

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Gençlik Meclisi'nin Abbasağa Parkında düzenlediği bahar şenliğine katıldı

05 Mayıs 2018 22:25

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Gençlik Meclisi\'nin Abbasağa Parkında düzenlediği bahar şenliğine katıldı. Burada konuşan Temelli \"Bugün buradayım çünkü bu sabah Brüksel\'e gidiyordum.Burada olduğum için de mutluyum. Fakat Brüksel\'e giderken dediler ki yurtdışına çıkamazsın. Neden? Büyük olasılıkla HDP\'li olmamdan\"dedi. Bahar şenliği grupların söylediği türkü ve halaylarla devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü:
-Sezai Temelli\'nin parka gelişi
-Türkü ve halaylar
-Sezai Temelli\'nin konuşması
-Genel ve detaylar
 

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